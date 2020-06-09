George Floyd Batı Şeria duvarlarında yaşatılıyor

ABD'nin Minneapolis kentinde polis şiddeti sonucu George Floyd'un hayatını kaybetmesi tüm dünyada tepki çekmeye devam ediyor. 25 Mayıs günü polis şiddeti nedeniyle hayatını kaybeden George Floyd'un portresi, Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde yer alan Ayrım Duvarı'na çizildi.

Kent sakinleri, Floyd'un resmine büyük ilgi gösterdi. Pek çok Beytüllahim sakini George Floyd'un resminin çizili olduğu duvarın önüne gelip fotoğraf çektirdi.