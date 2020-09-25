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Â Girne Kalesi, KÄ±brÄ±s'ta yer alan, 7. yÃ¼zyÄ±l civarlarÄ±nda Arap-Ä°slam akÄ±nlarÄ±na bir karÅŸÄ±t olarak kentin korunmasÄ± amacÄ± ile BizanslÄ±lar tarafÄ±ndan yapÄ±lmÄ±ÅŸ olan tarihi bir kaledir.

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Â Girne Kalesi Nerededir?

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Â Girne kalesi gÃ¼nÃ¼mÃ¼zde KÄ±brÄ±s'ta Girne ÅŸehrinde bulunmaktadÄ±r. AyrÄ±ca aÃ§Ä±k adres olarak verildiÄŸi zaman iÃ§in KÃ¼pdemir Sk, Girne 99300 ÅŸeklinde aÃ§Ä±klanmaktadÄ±r.

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Â Girne Kalesi Tarihi

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Â KÄ±brÄ±sâ€™Ä±n kuzeydoÄŸu bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde bulunan ve dikdÃ¶rtgen bir plana sahip olan bu Girne Kalesi, Akdenizâ€™in masmavi sularÄ±na aÃ§Ä±lan bir limana hakim olmak amacÄ± ile pek Ã§ok uygarlÄ±ÄŸÄ±n Bizans, FransÄ±z asÄ±la sahip bir hanedanlÄ±k LÃ¼zinyanlar ve Venedik, OsmanlÄ± ile Ä°ngiliz mimari izleri taÅŸÄ±maktadÄ±r. Kesin olarak inÅŸa edilme tarihi gÃ¼nÃ¼mÃ¼zde belirlenemese bile temel kalÄ±ntÄ±larÄ± milattan sonra 7. yÃ¼zyÄ±lda BizanslÄ±lar aracÄ±lÄ±ÄŸÄ± ile yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± iÅŸaret etmektedir.

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Â Bu Kaleye LÃ¼zinyanlar dÃ¶neminde bazÄ± ekler yapÄ±lmÄ±ÅŸ, Venedik dÃ¶neminde ise son ÅŸeklini almÄ±ÅŸtÄ±r. Girne Kalesinin bÃ¼yÃ¼k bir kÄ±smÄ± ise MS 1208 yÄ±lÄ± ile 1211 yÄ±llarÄ± arasÄ± Kral John Dibelin racÄ±lÄ±ÄŸÄ± ile yaptÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Milattan sora 1373 yÄ±lÄ±nda Ceneviz akÄ±nlarÄ±nda en bÃ¼yÃ¼k zarar gÃ¶ren bu kale, 1489 yÄ±lÄ±nda Venediklilere geÃ§ince savunma planlarÄ±na en uygun olarak Ã¶nemli bazÄ± deÄŸiÅŸikliklere uÄŸramÄ±ÅŸtÄ±r. 1570 yÄ±lÄ±nda bu kale direniÅŸ gÃ¶stermeden OsmanlÄ±lara geÃ§miÅŸ ve de yaklaÅŸÄ±k olarak Ã¼Ã§ asÄ±r OsmanlÄ±larÄ±n elinde kalmÄ±ÅŸtÄ±r.

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Â Girne Kalesi Ã–zellikleri

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Â Girne Kalesine giriÅŸ bir hendek Ã¼stÃ¼nden olmaktadÄ±r. 1400 yÄ±llarÄ±na kadar bu hendeÄŸin iÃ§i su dolu bir ÅŸekilde kullanÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Kalenin iÃ§ kapÄ±sÄ±nÄ±n tonozunda bulunan Ã¼Ã§ adet aslanlÄ± LÃ¼zinyan amblemi de baÅŸka bir yapÄ±dan bu kaleye getirilmiÅŸtir. OrtaÃ§aÄŸ mimarisini her yÃ¶nÃ¼ ile yansÄ±tmakta olan bu Girne kalesi her daim yerli ya da yabancÄ± olan pek Ã§ok turist tarafÄ±ndan sÄ±k sÄ±k ziyaret edilmektedir.

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Â AyrÄ±ca kalenin diÄŸer bÃ¶lÃ¼mleri KuzeybatÄ±, GÃ¼neybatÄ± ve de GÃ¼neydoÄŸu Venedik kuleleri, LÃ¼zinyan dÃ¶nemlerine ait bÃ¼yÃ¼k bir salon, LÃ¼zinyan dÃ¶nemlerine ait bekÃ§i odasÄ±, Ã§ok Ã§eÅŸitli zindan ve de ambar amaÃ§lÄ± kullanÄ±lmÄ±ÅŸ bazÄ± odalar, Bizans dÃ¶nemine ait olan kule, Venedik savunma platformlarÄ±, sarnÄ±Ã§lar, Venedik dÃ¶nemine ait olan cephanelik ve de top mazgalÄ± ile de Girne batÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n sergilendiÄŸi bu BatÄ±k Gemi MÃ¼zesi oluÅŸturmaktadÄ±r. Kalede en yakÄ±n dÃ¶nemde, Eski Eserler Dairesi'nin tarafÄ±ndan yapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmalar ile Ã§ok Ã§eÅŸitli tarihsel tipleme ve de mekÃ¢n canlandÄ±rmalarÄ± ile AÃ§Ä±k Hava MÃ¼zesi yaratÄ±lmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±lmaktadÄ±r.

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