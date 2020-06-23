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23.06.2020 - 15:55 |

Gladyatörler şehri Stratonikeia

Muğla'daki Stratonikeia Antik Kenti seyahat acentesi temsilcilerine gezdirildi.

Gladyatörler şehri Stratonikeia

Muğla'nın Yatağan ilçesindeki UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan ve "Gladyatörler Şehri" olarak da bilinen Stratonikeia Antik Kenti, seyahat acentesi temsilcilerine gezdirildi. Muğla, İzmir, Aydın ve Denizli’den gelen 65 seyahat acentesi temsilcisi programın ilk gününde "Gladyatörler Şehri" olarak da bilinen Stratonikeia Antik Kenti'ni gezerek kentte yürütülen kazı ve restorasyon çalışmaları hakkında bilgi aldı. 

Sokakta bulduğu kadın cüzdanını polise teslim ettiZonguldak'ta bir vatandaş yürürken bir kadın cüzdanı buldu ve polis ekiplerine teslim etti. Cüzdanın sahibine içerisindeki otobüs bileti aracılığıyla ulaşıldı.
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