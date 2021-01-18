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18.01.2021 - 13:33 | | DHA

Gölcük Tabiat ParkÄ±'nda göl buz tuttu

Bolu'nun doÄŸa harikasÄ± GÃ¶lcÃ¼k Tabiat ParkÄ±'ndaki gÃ¶l buz tuttu. Karla kaplanan ormanlarla gÃ¶lÃ¼n bÃ¼tÃ¼nleÅŸmesi muhteÅŸem bir gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ oluÅŸturdu.

Gölcük Tabiat ParkÄ±'nda göl buz tuttu

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Kent merkezine 13 kilometre uzaklÄ±kta bulunan Ã§am ormanlarÄ± arasÄ±nda saklÄ± GÃ¶lcÃ¼k, buz kesti. Tabiat parkÄ±nda gece eksi 15 derece olarak Ã¶lÃ§Ã¼len hava nedeniyle gÃ¶l yÃ¼zeyinin tamamÄ± buzla kaplandÄ±. 40 santimÂ kar bulunan tabiat parkÄ±nda gÃ¶lÃ¼n de donmasÄ±yla seyrine doyumsuz gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Karla kaplÄ± Ã§am ormanlarÄ± ve donan gÃ¶l, muhteÅŸem bir gÃ¼zellik oluÅŸturdu. GÃ¶lcÃ¼k Tabiat ParkÄ±'ndaki manzara, dron ile havadan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi.

Bu arada, Bolu Belediyesi tarafÄ±ndan gÃ¶l Ã§evresine 'DonmuÅŸ gÃ¶l yÃ¼zeyine Ã§Ä±kmak tehlikeli ve yasaktÄ±r' ifadelerinin yer aldÄ±ÄŸÄ± uyarÄ±cÄ± tabelalar yerleÅŸtirildi.

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GÃ¶lcÃ¼k Tabiat ParkÄ±nda gÃ¶l buz tuttu

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Ä°stanbul'da çöpte altÄ±n alarmÄ±! Didik didik arÄ±yorlarÄ°stanbul Bahçelievlerâ€™de oldukça ilginç bir olay yaÅŸandÄ±. Bülent Tetik isimli bir vatandaÅŸ biriktirdiÄŸi altÄ±nlarÄ± yanlÄ±ÅŸlÄ±kla çöpe atÄ±nca Bahçelievler Belediyesi ekipleri harekete geçti. Çöpleri toplayan kamyonun tespit edilmesinin ardÄ±ndan yaklaÅŸÄ±k 7-8 kiÅŸilik ekip altÄ±nlarÄ± çöplerin içinde aramaya baÅŸladÄ±.
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