Grenada Hakkında Bilgiler; Grenada Bayrağı Anlamı, 2020 Nüfusu, Başkenti, Para Birimi Ve Saat Farkı

Grenada, Karayip Denizi'nde bulunan bir ada ülkesidir. Ülkenin doğu kısmı Atlas Okyanus'unda yer almakla birlikte, ada kendi içerisinde Grenada adası ve Grenadinler ada gruplarından oluşmaktadır. İngiliz Milletler Topluluğun üyesi olarak da bilinen Granada, resmi dillerini İngilizce olarak belirlemişlerdir.



Grenada Ülkesinin Tarihçesi



Karayip Deniz'inde bir ada ülkesi olan Granada'nın geçmiş tarihine baktığımız zaman, adanın en en köklü ve eski yerlilerin Aravaklar olduğu görünmekte ve de bilinmektedir. 1498 yılında Kristof Kolomb'un adayı keşfetmesiyle beraber, Avrupalı ülkelerin bazıları Granada'ya yerleşmek istedi bunlardan biri de İngiltere'ydi. Ancak tüm uğraşlarına rağmen yerleşim girişimi de başarılı olamadı. 1650 tarihinde Fransızlar, St. George kentini kurdu. Daha sonra 1763'te Paris Antlaşmasıyla birlikte, adanın hakimiyet çerçevesi İngilizlere bırakıldı. İngilizler adada, kurdukları şeker tesisleri için Afrika'nın birçok yerinden köleler getirdi. Ağır şartlarda çalıştırılan köleler, Fransa’nın da bu harekatı desteklemesiyle beraber ayaklandı. 1833'te kaldırılan köleliğin ardından, 1835 tarihinde Batı Hint Adaları Federasyonu'nun kurulmasıyla Granada ülkesi de bu federasyona katılım gösterdi. 1967 yılında da Birleşik Krallığa bağlanan ülke 7 yıl boyunca özerk bir devlet konumunda kaldı. Yedi yılın ardından bağımsızlığını ilan etti.

Grenada'nın Başkenti



Grenada, Anayasal monarşi rejimiyle yönetilen ve başkenti Saint George's olan bir ada ülkesidir. Ülkede tropikal iklim tipi hakim olup, baharat zenginliği oldukça fazla olan bir ülkedir. Granada ada ülkesinin zaman dilimi, UTC - 4:00 olmakla birlikte telefon kod numarası da 1-473'tür. Doğu Karayip dolar para biriminin geçerli olduğu ülkede, ülke yerlilerinin kökeni Afrikalılardan, Kızılderililerden ve Avrupalılardan meydana gelmektedir.



Grenada Bayrağı ve Anlamı



Kraliyet sistemiyle yönetilen ada ülkesinin bayrağında, kırmızı, yeşil ve sarı renkler hakim olup, orta kısmında küçük bir yuvarlak kürenin içinde yıldız bulundurmaktadır. Bayrağın etrafının kırmızı renklerle çevrilmiş olmasının yanı sıra, köşelerinde de çarpraz bölünerek oluşturulmuş olan dikdörtgenin içerisinde aşağı ve yukarı kısımların sarı, yanlarında yeşil rengin temsil edildiği görülmektedir. Bayrağın farklı konumları üzerinde bulunan yıldız kümeleri de, ülke genelinde bulunan yönetim bölgelerini ifade etmektedir.



Grenada'nın 2020 Nüfusu

Grenada ülkesinin 2020 güncel nüfus sayımına baktığımız zaman tahmini oranlara göre yaklaşık 112.523 civarında olduğu bilinmektedir. Grenada ada ülkesinin ekonomik gelir dağılımına baktığımız zaman, turizm sektöründen elde ettiği küçük bir sermaye yapısının bulunduğu söylenilebilir. Doğu Karayip Devletleri Örgütü'nden biri olan ülke, toplamda yedi ayrı ülkeyle birlikte aynı para birimini paylaşmaktadır.



Bunun haricinde ekonomik kalkındırılmayı tarım ürünlerinde, ihracat yaparak da karşılamaya çalışan ülke başta hindistan cevizi olmak üzere, çeşit çeşit baharatları, muz, kakao, çikolata, giyim ve gıda üzerine dış faaliyetlerini gerçekleştirmektedir. Ancak turizm üstünden ekonomik geliri daha fazla olan ülke, diğer tatil ülkelerinin dışında ekoturizm yapısıyla ön plana çıkmaktadır.



Eğitim alanı için büyük yatırımlar yapan hükümet, eğitim sistemini anaokul, okul öncesi ilkokul, ortaokul ve yükseköğretim olmak üzere dört ayrı çerçevede sunmaktadır. Yüzde doksan sekiz gibi halkın büyük bir çoğunluğunun okuma yazma bildiği ülkede, eğitime ayrılan bütçe dünyanın en yüksek üçüncü oranına sahiptir. Ada ülkesi Granada'ya ulaşım imkanları ana havaalanı olan Maurice Bishop Uluslararası Havaalanı'ndan ve Carriacou'daki havaalanından karşılanmaktadır.