Guatemala Hakkında Bilgiler; Guatemala Bayrağı Anlamı, 2020 Nüfusu, Başkenti, Para Birimi Ve Saat Farkı

Guatemala ülkesinin temelde milli bayrağı dikey olarak üç eşit parçaya bölünmüş ve sırası ile gök mavisi, beyaz ve gök mavisi renklerinden oluşmaktadır. Gök mavisi rengi ülkenin her iki yanında bulunmakta olan Pasifik Okyanusu ve Atlas Okyanusu'nu temsil etmekte olan bir bayraktır. Bayrağın ortasında bulunan beyaz renkli kısım ise ülkenin kendi değerlerinin saflığını ve temizliğini ifade etmektedir. Ülkedeki bu milli bayrağın yanında bir de resmi bayrak bulunmaktadır. Resmi bayrakta ise ülkenin arması bulunmaktadır.



Resmi bayrakta bayrağın tam orta kısmında arma bulunmakta olup üstünde Orta Amerika'nın İspanya'dan tam olarak bağımsızlığını kazandığı tarih yani 15 Eylül 1821 tarihi olan yazı üstünde duran ve ulusal sembol şeklinde görülen Quetzal kuşu görünmektedir. Ayrıca bayrakta ülkenin bağımsızlığı için gerekirse savunabileceğini simgelemekte olan iki tane çapraz tüfek ve kılıç bulunmakta olan arma ve iki adet zeytin dallarından oluşturulmuş olan çelenk ile çevrelenmiştir. Guatemala ülkesinin bayrağı milli bayrak ve resmi bayrak olmak üzere iki bayraktan oluşmuş olsa dahi ülkede genellikle armalı bayrak

kullanılmaktadır. Guatemala ile ilgili bilgileri detaylı bir şekilde araştırdık ve derledik.



Guatemala Nerededir?



Guatemala’nın tam adı Guatemala Cumhuriyeti’dir. Guatemala Cumhuriyeti, Orta Amerika'da bulunan Kıstas bölgesinde olan bir ülkedir. Bu ülke kuzeyinde Meksika, doğusunda Belize ve Honduras, güneyinde ise El Salvador ile komşudur. Bu ülkesinin doğusunda Karayip Denizi, batısında ise Büyük Okyanus'a kıyısı bulunmaktadır.



Guatemala Nüfusu Ne Kadardır?



Guatemala ülkesinin nüfusu son nüfus verilerine göre 2020 yılında 17,915,568 olarak belirlenmiştir.



Guatemala’nın Başkenti Neresidir?



Guatemala Cumhuriyeti’nin başkenti Guatemala şehri olmaktadır.



Guatemala’nın Para Birimi Nedir?



Guatemala Cumhuriyeti’nin para birimi tüm ülke genelinde Quetzal (GTQ)’ dır.



Guatemala’nın Resmi Dili Nedir?



Guatemala Cumhuriyeti’nin resmi dili Guatemala İspanyolcasıdır.

Guatemala İle Türkiye Arasındaki Saat Farkı Nedir?



Guatemala ile Türkiye arasındaki saat farkı yaklaşık olarak 9 saattir. Türkiye‘de saat 14:00 iken Guatemala ülkesinde saat yaklaşık olarak 05:00’dır.



Guatemala Şehirleri Neler?



Mutlaka gezilmesi gereken yerler sahip olan ve görülmesi gereken yerler arasında olan Guatemala Ülkesi toplamda 108.886 kilometrekare yüz ölçümü bulunmaktadır. Guatemala ülkesi 22 ile ve 335 kasabaya ayrılmıştır. Beş bölgeden oluşmakta olan Guatemala ülkesinin bölgeleri; Central Highlands, Karayip Kıyısı, Western Highlands, Peten ve Pasifik Highlands bölgesi şeklindedir. Guatemala’nın şehirler listesine bakacak olursak: Antigua Guatemala, Chichicastenango, Coban, Chimaltenango, Flores, Chiquimula, Escuintla, Guatemala City, Jalapa, Huehuetenango ve Livingston bu şehirlerden

bazılarıdır.



Guatemala İklimi Nasıldır?



Guatemala iklim koşulları ve hava durumunda genel olarak tropikal iklim koşulları karşımıza çıkmaktadır. Tropikal iklimin bulunduğu Guatemala ülkesinde iki dönem bulunmaktadır. Bunlardan birisi sıcak dönem, diğeri ise yağışlı dönemdir. Yağışlı olan dönem Nisan sonu ile Eylül başı devam eden dönem iken sıcak olan dönem ise Mart ayı başlayıp Nisan ayı sona ermektedir. Ayrıca mutlaka ziyaret edilmesi gereken Guatemala ülkesinde yıllık sıcaklık yaklaşık olarak ise 18 ile 22 derece arasında bulunmaktadır.



Guatemala’ya Ne Zaman Gidilir?



Günümüzde Guatemala ülkesine hemen hemen her mevsim de gidilebilmektedir. Guatemala ülkesine gidecek olan kişilerin tercihine göre değişmek ile birlikte genel havanın sıcak olduğu dönemde gitmek gezilmesi ve görülmesi açısından daha iyi olacaktır. Yani sıcak olan dönem Mart ya da Nisan ayları arasında bulunan döneme denk gelmektedir



