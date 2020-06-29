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29.06.2020 - 12:54 | | AA

Hatay'da St. Pierre Aziz Petrus ve Pavlus BayramÄ±

Kovid-19 tedbirleriyle gerÃ§ekleÅŸen ayinde Hristiyan vatandaÅŸlar mum yakÄ±p dua etti.Â

Hatay'da St. Pierre Aziz Petrus ve Pavlus BayramÄ±

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Hatay'da, St. Pierre Aziz Petrus ve Pavlus BayramÄ± kutlamalarÄ± kapsamÄ±nda Antakya Ortodoks Kilisesi'nde ayin dÃ¼zenlendi.

Â Pederler Dimitri DoÄŸum, Jan DellÃ¼ler ve Diyakon Pavlus OrduluoÄŸlu ile diÄŸer ilÃ§elerden gelen bazÄ± pederler, ilahi ve Ä°ncil'den bÃ¶lÃ¼mler okudu.

Â Yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) tedbirleri kapsamÄ±nda maskeli ve sosyal mesafe kurallarÄ±na uyularak gerÃ§ekleÅŸen ayinde dualar edildi.

Â Hristiyan vatandaÅŸlar da mum yakÄ±p dilekte bulundu.

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Hatayda St. Pierre Aziz Petrus ve Pavlus BayramÄ±

Dengesi bozulan masa ile birlikte yuvarlandÄ±larArtvinâ€™in ÅžavÅŸat ilçesinde restoran haline dönüÅŸtürülen otobüsün yakÄ±nÄ±nda bulunan piknik masalarÄ±nda yemek yiyen iki kiÅŸi karÅŸÄ±sÄ±ndakilerin kalmasÄ± sonucu masanÄ±n dengesini bozulunca devrildi. O anlar ise güvenlik kamerasÄ±na yansÄ±dÄ±.
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