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Hatay'da, St. Pierre Aziz Petrus ve Pavlus BayramÄ± kutlamalarÄ± kapsamÄ±nda Antakya Ortodoks Kilisesi'nde ayin dÃ¼zenlendi.

Â Pederler Dimitri DoÄŸum, Jan DellÃ¼ler ve Diyakon Pavlus OrduluoÄŸlu ile diÄŸer ilÃ§elerden gelen bazÄ± pederler, ilahi ve Ä°ncil'den bÃ¶lÃ¼mler okudu.

Â Yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) tedbirleri kapsamÄ±nda maskeli ve sosyal mesafe kurallarÄ±na uyularak gerÃ§ekleÅŸen ayinde dualar edildi.

Â Hristiyan vatandaÅŸlar da mum yakÄ±p dilekte bulundu.

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