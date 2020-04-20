Hyperloop ile 500 km 90 dakika

Zaman günümüzde en değerli şeylerden biri. Özellikle bir yerden bir yere giderken zamandan tasarruf etmek yolcuların en önemli kaygılarından biri haline gelmiş durumda. Düşen maliyetlerle birlikte hava yolu taşımacılığı bu süreçte ön plana çıkarken hızlı tren hatları da yolculukta zamandan tasarruf etmek isteyenlerin yeni gözdesi konumunda.

Hollandalı bir firma Amsterdam - Paris arasında 4 saat süren tren yolculuğunu 90 dakikaya düşürecek bir teknoloji üzerinde çalışıyor.