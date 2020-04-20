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20.04.2020 - 11:47 |

Hyperloop ile 500 km 90 dakika

Hollandalı bir şirket Amsterdam - Paris seferlerini 90 dakikaya indirecek hyperloop teknolojisi üzerine çalışmalarına hızlandırdı. İki kent arasındaki uzaklık İstanbul - Ankara arasındaki mesafesinden biraz farklı. 500 kilometrelik bu mesafeyi 90 dakikada katetmek gelecekte mümkün gözüküyor.

Hyperloop ile 500 km 90 dakika

Zaman günümüzde en değerli şeylerden biri. Özellikle bir yerden bir yere giderken zamandan tasarruf etmek yolcuların en önemli kaygılarından biri haline gelmiş durumda. Düşen maliyetlerle birlikte hava yolu taşımacılığı bu süreçte ön plana çıkarken hızlı tren hatları da yolculukta zamandan tasarruf etmek isteyenlerin yeni gözdesi konumunda.

Hollandalı bir firma Amsterdam - Paris arasında 4 saat süren tren yolculuğunu 90 dakikaya düşürecek bir teknoloji üzerinde çalışıyor.

Hyperloop ile 500 km 90 dakika

Yiyecek arayan ayı ailesi böyle görüntülendiSivas’ın Divriği ilçesinde yiyecek arayan anne ayı ve 2 yavrusu vatandaşlar tarafından görüntülendi.
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