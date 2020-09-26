İncesu Kanyonu Çorum İlinde Nerede? Nasıl Gidilir, Giriş Ücretli Midir?

İncesu Kanyonuna, Çorum Ortaköy yolu üzerinden ortalama bir buçuk saatlik bir mesafe üzerinden ulaşımınızı sağlayabilirsiniz.



İncesu Kanyonu Çorum İlinde Nerede?



İncesu Kanyonu, Türkiye’nin Orta Karadeniz bölgesinde yer almaktadır. Tek giriş ve çıkışı bulunan bu yer, ortalama 12.5 kilometre uzaklığa sahiptir. Kanyona kişisel araçlarınızla rahat bir şekilde ulaşım sağlayabilirsiniz. Kanyonun iç genişliği ise ortalama 60 metredir. Kanyon özellikle doğa sporu yapmak isteyen kişiler için oldukça uygundur. Kanyon içerisinde Trekking ve rafting gibi sporları yapabilirsiniz. Trekking bölümü ise Yozgat İlinin Aydıncık ilçesine kadar bulunan bir uzunluğa sahiptir. İncesu Kanyonu içerisinde oturma alanları ve piknik alanları bulunmaktadır. Özellikle doğa içerisinde vakit geçirmek isteyen kişiler rahatlıkla bu kanyonu tercih edebilirler. Bu alan içerisinde kamp yapabilirsiniz, özellikle kamp yapmak için son derece uygun olan bu yeri tatil için seçebilirsiniz.



İncesu Kanyonuna Nasıl Gidilir?



İncesu Kanyonu, Çorum ili içerisinde en çok ziyaret edilen yerlerden biridir. Doğal oluşumları ve yapısı sayesinde kişilerin severek gezebileceği bu alan için farklı yollar tercih edebilirsiniz. Özellikle Çorum’un yakın illeri etrafından da kanyona gidebilirsiniz. İncesu Kanyonu, Çorum iline ortalama 86 kilometre uzaklıkta yer almaktadır. Ortaköy ilçesi içerisinden direkt olarak gitmek isteyen kişiler ise 7 kilometre gibi bir mesafe girerek rahat bir şekilde yolculuklarını yapabilirler. Bununla beraber Amasya ve Yozgat ilinden de kişiler ortalama 15 dakika içerisinde kanyona gidebilirler. Göynücek ilçesine ise kanyon ortalama 9 kilometre uzaklıktadır.



İncesu Kanyonuna Giriş Ücretli Midir?



İncesu Kanyonuna giriş ücretli değildir, dönem içerisinde kanyonun milli parka dönüşmesi durumunda ücret alınabilir.



İncesu Kanyonu Giriş Saatleri



İncesu Kanyonuna kişiler haftanın her günü girebilirler. Yürüyüş parkurları ise sabah saat 08.00 ile akşam 17.00 arasında açıktır. Bununla beraber kişiler istedikleri saatler içerisinde kamp ve piknik alanlarını sınırsız bir şekilde kullanabilirler.



İncesu Kanyonu Özellikleri



İncesu Kanyonu, Helenistik Dönemlere kadar tarihi uzanmaktadır. Bununla beraber etrafında su sarnıcı ve duvar kalıntıları yer almaktadır. Kanyon içerisinde Tanrıça Kibele’nin kabartmaları bulunmaktadır. Özellikle bu bölgede uzun süre Pontus Krallığı bulunmuştur.