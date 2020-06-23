İngiltere 4 Temmuz'da normalleşiyor

Covid-19 vaka sayısının Haziran'da düştüğünü ve her gün %2-4 arasında bir azalma kaydettiğini ifade eden İngiltere Başbakanı Boris Johnson, hükümetin "şu anda hastanelerin kapasitesini aşacak ikinci bir salgın riski olduğuna inanmadığını" söyledi.

Johnson, gevşeme adımları kapsamında 2 metrelik sosyal mesafe kuralında değişikliğe gidildiğini bildirerek, 2 metrenin sağlanamadığı durumlarda bazı kurallara uyulması koşuluyla 1 metrelik sosyal mesafe uygulanabileceğini ifade etti.

4 Temmuz'dan itibaren yeni adımlar atılacağını duyuran Johnson, artık 2 ayrı haneden üyelerin sosyal mesafeye uyma şartıyla içeride buluşabileceğini dile getirdi. Johnson, restoranların ve barların 4 Temmuz'da yeniden açılmasına izin verileceğini kaydederek, kuaförler, açık hava spor salonları, oyun parkları, sinemalar, müzeler, kütüphaneler ve galerilerin yeniden açılacağını duyurdu.

Başbakan Johnson, ibadet yerlerinin yeniden kapılarını açabileceğini ve düğünlere de en fazla 30 kişiye kadar izin verileceğini bildirdi.

Ancak kapalı spor salonları, yüzme havuzları ve bowling salonlarının kapalı kalmaya devam edeceğini belirten Johnson, hükümetin orkestra konserleri ve tiyatro oyunlarının da mümkün olan en kısa sürede devam etmesini sağlamak için sanat camiasıyla çalışacağını aktardı.

"Hayat, mağazalarımıza, sokaklarımıza geri dönüyor"

Johnson, diğer ülkelerde görüldüğü üzere salgının yeniden artabileceği uyarısında bulunarak, böyle bir durumda hükümetin gerekirse ülke çapında kısıtlama uygulamaktan tereddüt etmeyeceğini söyledi.

Halkı, "ellerini yıkamaya ve mümkün olduğunca diğer kişilerden 2 metre uzakta durmaya" çağıran Johnson, "Bugün, uzun ulusal kış uykumuzun sona ermeye başladığını söyleyebiliriz. Hayat, mağazalarımıza, sokaklarımıza ve evlerimize geri dönüyor." dedi.

Normalleşme adımları

İngiltere'de 23 Mart'ta başlayan kısıtlamalarda 13 Mayıs'ta kısmi gevşemeye gidilerek, egzersiz için dışarı çıkışlara getirilen sınırlama kaldırılmış, inşaat ve imalat sektörü işçileri gibi evden çalışmaları mümkün olmayanların da iş başı yapmalarına izin verilmişti.

Normalleşme adımlarının ikinci aşamasında 1 Haziran itibarıyla ilkokulların açılması ve profesyonel spor müsabakalarının başlaması, 15 Haziran’da tüm perakende mağazalarının açılması kararlaştırılmıştı.

Covid-19'dan 42 bin 600'den fazla kişinin öldüğü İngiltere, can kaybı sayısı bakımından Avrupa'da birinci, dünyada da ABD ve Brezilya'dan sonra üçüncü sırada yer alıyor.