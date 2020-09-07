07.09.2020 - 09:46 |
İngiltere'de corona virüs vakaları artışta
İngiltere'de son 107 günün en yüksek Covid-19 vaka sayısı açıklandı. Son 24 saatte 2 bin 988 yeni corona virüs (KCvid-19) vakasının tespit edilmesiyle birlikte 107 günde görülen en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı.
Corona virüs salgını Avrupa'da etkisini yeniden arttırmaya başladı. Yaz boyunca kontrol altına alınan vaka sayıları son günlerde kıta genelinde yeniden artmaya başladı. Corona virüs vaka sayılarında artışın yaşandığı Avrupa ülkelerinden biri de İngiltere.
Bir süre Avrupa'da en çok vakanın kaydedildiği ülke konumunda olan İngiltere'de hastalığa yakalananların sayısında yeniden artış yaşanıyor. Dün itibarıyla İngiltere genelinde son 107 günün en yüksek vaka sayısı kaydedildi. Buna göre 6 Eylül'de ülke genelinde kaydedilen vaka sayısı 2 bin 988 oldu.