İngiltere'de corona virüs vakaları artışta

Corona virüs salgını Avrupa'da etkisini yeniden arttırmaya başladı. Yaz boyunca kontrol altına alınan vaka sayıları son günlerde kıta genelinde yeniden artmaya başladı. Corona virüs vaka sayılarında artışın yaşandığı Avrupa ülkelerinden biri de İngiltere.

Bir süre Avrupa'da en çok vakanın kaydedildiği ülke konumunda olan İngiltere'de hastalığa yakalananların sayısında yeniden artış yaşanıyor. Dün itibarıyla İngiltere genelinde son 107 günün en yüksek vaka sayısı kaydedildi. Buna göre 6 Eylül'de ülke genelinde kaydedilen vaka sayısı 2 bin 988 oldu.