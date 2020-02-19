İtalyan kasabasına taşınanlara para verilecek

İtalya'nın güneyi yoğun göç ve yaşlanan nüfus nedeniyle gün geçtikçe tenhalaşıyor. Ülkenin güneyindeki pek çok kasaba özellikle gençlerin büyük kentlere gitmesiyle nüfus kaybetmiş durumda. Bu yüzden uzun süredir pek çok İtalyan kasabasında bölgeye nüfus çekmek için çeşitli teşvik programları uygulanmakta.

Bunlardan biri de ülkenin güneyinde yer alan Campania bölgesindeki Teora. Tipik bir Güney İtalya kasabası olan Teora, azalan nüfus sorununu çözmek ve tersine göç başlatmak için teşvik başlattı.

Teora belediyesinin aldığı karara göre kasabaya kalıcı olarak taşınmaya karar verenlere aylık 150 euro teşvik ödenecek. Bunun yerine diğer bir seçenek ise bir kereliğine 5000 euroluk bir taşınma parasına sahip olmak. Kasabada bulunan evlerin ortalama fiyatı 30 bin euro olduğunu da hatırlatmakta fayda var.

Kayalıklar içinde bir kasaba

Son yirmi yılda sadece iki bebeğin dünyaya geldiği Teora'da bu teşviğin işe yarayıp yaramayacağını ise zaman gösterecek.