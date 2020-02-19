MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerTatil Haberleri İtalyan kasabasına taşınanlara para verilecek
ABONE OL
19.02.2020 - 13:28 |

İtalyan kasabasına taşınanlara para verilecek

İtalya'nın özellikle güneyi uzun süredir göç ve nüfusun yaşlanması sorunuyla karşı karşıya. Pek çok kasaba terk edilme noktasına gelmiş durumda. Ülkenin güneyinde bulunan Campania bölgesi bu durumdan en mustarip olan yerlerden biri. Bölgede bulunan Teora, aşırı azalan nüfusu arttırmak için teşvik programı başlattı. Buna göre Teora'ya her gelen maddi yardım yapılacak.

İtalyan kasabasına taşınanlara para verilecek

İtalya'nın güneyi yoğun göç ve yaşlanan nüfus nedeniyle gün geçtikçe tenhalaşıyor. Ülkenin güneyindeki pek çok kasaba özellikle gençlerin büyük kentlere gitmesiyle nüfus kaybetmiş durumda. Bu yüzden uzun süredir pek çok İtalyan kasabasında bölgeye nüfus çekmek için çeşitli teşvik programları uygulanmakta.

Bunlardan biri de ülkenin güneyinde yer alan Campania bölgesindeki Teora. Tipik bir Güney İtalya kasabası olan Teora, azalan nüfus sorununu çözmek ve tersine göç başlatmak için teşvik başlattı. 

Teora belediyesinin aldığı karara göre kasabaya kalıcı olarak taşınmaya karar verenlere aylık 150 euro teşvik ödenecek. Bunun yerine diğer bir seçenek ise bir kereliğine 5000 euroluk bir taşınma parasına sahip olmak. Kasabada bulunan evlerin ortalama fiyatı 30 bin euro olduğunu da hatırlatmakta fayda var.

Kayalıklar içinde bir kasaba

Son yirmi yılda sadece iki bebeğin dünyaya geldiği Teora'da bu teşviğin işe yarayıp yaramayacağını ise zaman gösterecek.

İtalyan kasabasına taşınanlara para verilecek

 

    Magazin Haberleri Bülteni 19 Şubat 2020İşte magazin gündeminin öne çıkan gelişmeleri...
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Yasak Elma 70. yeni bölüm 2. fragmanı... Köşke kilit vuruldu!

    Yasak Elma 70. yeni bölüm 2. fragmanı... Köşke kilit vuruldu!

    Karar çıktı artık zorunlu! Memur işçi milyonları ilgilendiriyor

    Karar çıktı artık zorunlu! Memur işçi milyonları ilgilendiriyor

    75 aile hapishanede yatıyor!

    75 aile hapishanede yatıyor!

    İşte konaklama vergisi detayları

    İşte konaklama vergisi detayları

    Sıradaki Haber