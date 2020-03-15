"İtalyanlar karantinada hayatı yaşamanın yollarını üretiyorlar"

İhsan Dindar - milliyet.com.tr

Öncelikle kendini nasıl hissediyorsun?

Bir haftadır evdeyim. Kapana kısılmış hissediyorum tabi. Yalnız ama diğer taraftan evimde güvende ve sağlıklı olduğum için mutluyum.

Karantina günleri nasıl geçiyor? Sokağa hangi durumlarda çıkıyorsun?

Her gün bir önceki günle aynı geçiyor aslında ama sen aynı kalmıyorsun. Dört duvar içindeyim, arada 5 dakika bahçeye hava almaya çıkıyorum. Gerçekten zor, yalnız başınıza günler geçiyorsunuz ve kapalı alanda. Tek başınıza. Dışarı çıksanız da pek kimse yok. Olanlar da maskeli. Karantina canlı görmemeniz demek biraz, hareket kısıtlaması pek önemli değil aslında burada. Sadece markete gideceğim zaman sokağa çıkıyorum.

Evde vakit geçirmek için neler yapıyorsun?

Bilgisayarda işlerimi takip ediyorum, makalelerimi yazıyorum, müzik dinliyorum, egzersiz yapıyorum, film izliyorum ve yemek yapıyorum.

Peki medya bu süreçte neler yaptı? Bilgilendirme için etkin rol oynuyor mu?

Devlet ne kadar şeffaf ise medyanın da aynı doğrultuda şeffaf olduğunu düşünüyorum. Dünya ile bağlantınızın yalnızca internet olduğunu düşündüğünüzde, okudukça akıl süzgecinden geçirdikçe hangi mecraları takip edeceğinizi ayırt edebiliyorsunuz. Ve kapalı alandayken dışarıda olanları anlamak için tek yolunuz medyayı takip etmek. Haber almak adına en güvenilir kaynaklar devletin resmi kurumları ve güvenilir medya mecraları.

Toplumun bilinç ve dayanışma seviyesi sence hangi düzeyde?

Maksimum diyebilirim. İtalyan halkı samimiyeti, birliği, birlikte olmayı, iletişimi seven bir halk. Buna rağmen gelecekleri için evlerinde kalıyor ve karantinada hayatı yaşamanın yollarını üretiyorlar. Online akşam yemekleri, online sohbetler, online partiler, online yemek tarifleri, online spor vb. Özellikle sosyal medyanın da yardımıyla andratuttobene gibi hashtagler ile etkinlikler düzenleyip çağrıda bulunuyorlar. Çağrılar da her seferinde karşılığını buluyor. Ayrıyız ama omuz omuzayız inancıyla tüm İtalya birlik oluyor.

Kişisel ne gibi önlemler aldın? Marketlerde kıtlık var mı? Herhangi bir gıda maddesi bulmakta sorun yaşıyor musun?

DSÖ’nün ve Sağlık Bakanlığı’nın deklare ettiği her şeyi yerine getiriyorum. Kişisel ve mekan hijyeni, güvenli mesafe kuralı, toplumsal hijyen kuralları vb. Onun dışında protein ağırlıklı sağlıklı besinlerle besleniyorum, bol su içiyorum ve vitamin takviyesi alıyorum.

Marketlerde kıtlık hiç olmadı Roma’da, ihtiyacım olan her şeyi buldum. karantinanın ilk haftası bitti önümüzdeki hafta markete gideceğim zaman ne ile karşılaşacağım ben de bilmiyorum. Ancak stoklar tükendikçe yerine getirilir sanıyorum. Sağlığınızı bu kadar çok düşünen ve hassasiyet gösteren insanlar aşınızı da düşünür değil mi?

Karantinanın daha ne kadar süreceği konusunda tahmin veya öngörüler var mı?

Resmi kaynaklara göre 25 Mart gece yarısına kadar sürecek. Takip ettiğim kadarıyla o gün açıklama yapılacak beklentileri karşılamaz ve virüs kontrol altına alınamaz ise sürmesi muhtemel. Toplumu korumanın tek yolu bu şu an.

Bu dönemde sosyal medyada Roma'ya dair paylaşımların dikkat çekti. Arttıracak mısın bunu?

Roma’da deneyimlerim üzerine olacaktı sosyal medya hesabım. Şu an ummadığım bir hayat yaşıyorum, insanlara bu hayatın nasıl olduğunu aktarmak istiyorum. İnsan olarak ilk önce kendimize, sonra topluma ve dünyaya sorumluyuz. Dört duvar arasında dünyadan haberdar olmak için araştırma yaptıkça yeni bilgiler ediniyorum. Karantinada yalnız yaşadıkça deneyimlerimi insanlarla Instagram'da @newbornroman hesabımdan paylaşmaya devam ediyorum.

ihsan.dindar@milliyet.com.tr