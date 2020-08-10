Ä°zmir'de binlerce yÄ±llÄ±k gymnasium bulundu

KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n izniyle Ä°zmir Katip Ã‡elebi Ãœniversitesi tarafÄ±ndan Smyrna Antik Kenti kapsamÄ±nda Ä°kiÃ§eÅŸmelik'teki kazÄ± alanÄ±nda yÃ¼rÃ¼tÃ¼len Ã§alÄ±ÅŸmalar, binlerce yÄ±l Ã¶ncesinin yaÅŸam tarzÄ±na Ä±ÅŸÄ±k tutuyor. KazÄ± ekibi, liman kenti olarak bilinen bÃ¶lgedeki hamamÄ±n yanÄ±nda fiziksel, sosyal ve kÃ¼ltÃ¼rel amaÃ§lÄ± kullanÄ±lmÄ±ÅŸ bir yapÄ±nÄ±n kalÄ±ntÄ±larÄ±nÄ± buldu. Roma Ä°mparatoru Hadrian dÃ¶neminden, milattan sonra 2. yÃ¼zyÄ±ldan gÃ¼nÃ¼mÃ¼ze ulaÅŸmÄ±ÅŸ kalÄ±ntÄ±larÄ±n, saÄŸlÄ±k ve tedavi merkezi olan gymnasiuma ait olduÄŸu tahmin ediliyor.

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Hamamdan Ã¶nce ya da sonra kullanÄ±lÄ±yordu

KazÄ± Heyeti BaÅŸkanÄ± ve Ä°zmir Katip Ã‡elebi Ãœniversitesi TÃ¼rk Ä°slam Arkeolojisi BÃ¶lÃ¼mÃ¼ Ã–ÄŸretim Ãœyesi DoÃ§. Dr. AkÄ±n Ersoy, AA muhabirine, hamam ve gymnasiumlarÄ±n Roma dÃ¶nemindeki yaygÄ±n yapÄ± tipleri arasÄ±nda olduÄŸunu sÃ¶yledi.

Â Hamam ve gymnasiumlarÄ±n yan yana bulunduÄŸunu belirten Ersoy, "Antik Ã‡aÄŸ'a iliÅŸkin kaynaklardan biliyoruz ki hamamlar sosyal ve kÃ¼ltÃ¼rel alanlar olarak da kullanÄ±lÄ±yor. Gymnasium da mental ve fiziksel faaliyetler alanÄ±. Hamamda yÄ±kanma ve temizlik iÅŸleri yapmadan Ã¶nce kullanÄ±lÄ±yor. RomalÄ± insanlarÄ±n gymnasiumda bedensel ve sosyal aktiviteler gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸini biliyoruz. Her yaÅŸ grubundan insanlar kullanÄ±yor. Antik kentlerin saÄŸlÄ±k merkezleri, sosyal ve kÃ¼ltÃ¼rel yapÄ±larÄ± olarak karÅŸÄ±mÄ±za Ã§Ä±kÄ±yorlar." diye konuÅŸtu. Ersoy, gymnasium meydanÄ±nda RomalÄ±larÄ±n yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±, gÃ¼reÅŸ tuttuÄŸunu, oyunlar oynadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Ã§evresindeki odalar ve sundurmalarda dinlendiÄŸini anlattÄ±.

Â BÃ¶lgedeki hamam kalÄ±ntÄ±larÄ±na Ã¶nceki sezon kazÄ±larÄ±nda rastladÄ±klarÄ±nÄ± hatÄ±rlatan DoÃ§. Dr. Ersoy, ulaÅŸtÄ±klarÄ± yeni araÅŸtÄ±rma sonuÃ§larÄ±na ve buluntulara iliÅŸkin ÅŸu bilgileri verdi:

"Ä°kiÃ§eÅŸmelik Caddesi'nden geÃ§erken sur duvarÄ± gibi algÄ±lanan, 7 metreye kadar yÃ¼kselen duvarlar var. Bu duvarlarÄ±n Ã¼zerinde yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z okumalar bize hamam ve gymnasium yapÄ±sÄ±nÄ±n varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± iÅŸaret ediyordu. BaÅŸka kentlerdeki kazÄ±lardan hamam ve gymnasium iliÅŸkisini zaten biliyorduk. ÃœÃ§Ã¼ncÃ¼ Ã§Ä±kÄ±ÅŸ noktamÄ±z da ÅŸu oldu; kazÄ±sÄ±nÄ± yapamadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z belki de yapamayacaÄŸÄ±mÄ±z noktalarda, alanlarda gÃ¼ney bÃ¶lÃ¼mÃ¼ne giriÅŸ yapan, aÃ§Ä±lan bazÄ± mekanlarÄ±n kapÄ±larÄ±nÄ± ve bÃ¶lÃ¼mlerini ele geÃ§irdik. BÃ¼tÃ¼n izleri topladÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda hamamÄ±n yanÄ± sÄ±ra gymnasium yapÄ±sÄ±nÄ± da gÃ¶rmekteyiz."

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