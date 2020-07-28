İzmir'in Neyi Meşhur? En Meşhur İzmir Yemekleri Ve Yöresel Lezzetleri Nelerdir? (İzmir'de Ne Yenir)

İzmir başta peynir ve tatlı çeşitleri olmak üzere yöresel lezzet açısından en zengin şehirlerimizin başında geliyor.

İzmir'in Neyi Meşhur?

1- Bomba Tatlısı: Atom tatlısı adıyla da bilinen bomba tatlısı İzmir şehri ile özdeşleşmiş lezzetlerden ilkini oluşturuyor. İnce hamur ve çikolata kremasıyla hazırlanan bu tatlı oldukça özgün bir lezzete sahiptir.

2- Tulum Peyniri: Son beş yıl içerisinde sadece Ege Bölgesinde değil tüm Türkiye'de satışı gerçekleştirilen tulum peyniri İzmir'in en meşhur peyniridir. Bazı yerlerde Bergama tulumu olarak da geçen bu peynirin en büyük özelliği yağsız ve tuzlu olmasıdır. Özellikle belli başlı köy ve ilçelerde koyun tulumlarına basılarak hazırlanan peynirler çok daha doğal ve lezzetli olmaktadır.

3- Lokma Tatlısı: Türkiye'nin tüm illerinde yapılıyor olsa da İzmir'de kendine has yöntemlerle pişirilen ve servis edilen lokma tatlısı bir diğer seçeneği oluşturuyor. Şerbetli bir tatlı olmasına rağmen İzmir'in çeşitli yerlerinde bu tatlıyı peynirli ve şerbetsiz yemek de mümkündür.

En Meşhur İzmir Yemekleri ve Yöresel Lezzetleri Nelerdir?

1- Kumru: İzmir'e has bir sandviç çeşididir. Özel malzemelerin bir araya getirilmesiyle hazırlanır. Dopdolu içeriği sayesinde oldukça yoğun bir lezzete sahiptir. Diğer sandviçlerin aksine sadece kahvaltılarda ve öğle menülerinde değil akşam yemeklerinde dahi yenecek kadar doyurucudur. İçinde sosis, salam, sucuk gibi et ürünleri konuluyor. Sandviçin içinde İzmir ile özdeşleşmiş tulum peyniri ile birlikte biber, domates gibi sebzeler de bulunmaktadır.

2- Boyoz: Toplamda 500 yıllık bir tarihe sahip olan boyoz, bir hamur işi türüdür. Başka yerlerde de satılsa da İzmir merkez ve ilçelerinde yenmesi önerilmektedir. Mayasız olarak hazırlanan boyoz tıpkı bomba tatlısında olduğu gibi ince hamurlarla yapılıyor. Genellikle mermer tezgahların üstünde hazırlanan bu hamur işi, hem kalorisiz hem de son derece lezzetli olduğu için sıklıkla tercih edilmektedir.

3- İzmir Köfte: Diğer köfte çeşitlerinin tamamından hem tat hem de biçim olarak farklı olan İzmir köfte, bu şehrin en önemli yöresel lezzetlerinden biridir. İnce ve uzun kesilmiş köfteler patatesler ve çeşitli sebzeler ile birlikte fırında pişirilip servis edilir.