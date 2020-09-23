Japon fotoğrafçı falezlere hayran kaldı

Su altı tutkunları başta olmak üzere, profesyonel dalgıçların turistik dalış yaptığı Antalya falezlerinin su altında kalan kısmının doğal güzelliği, su altı fotoğrafçıları tarafından görüntüleniyor. Falezlerin ününü Japonya'da duyup dalış için bölgeye gelen su altı fotoğrafçısı Jun Young, insan elinin dokunmadığı çatlak, kovuk ve mağaraları görüntüledi. Bölgede bulunan su altı yaşamını da kayıt altına alan Young, su hıyarları, kabuklu deniz canlıları ve balıkların da fotoğrafını çekti.

Dalış sırasında kendisine eşlik ve rehberlik eden Su altı Federasyonu Antalya İl Temsilcisi İsa Alemdar, Jun Young'un çektiği fotoğrafların hazırlanacak su altı kitapçığında yer alacağını anlattı. Alemdar, "Young, Türkiye'ye defalarca gelip farklı bölgelerde dalış yapan su altı araştırmacısı. Falezleri duyduktan sonra ilk olarak internet üzerinden uzun uzun incelemiş. Ardından bize ulaşarak bu bölgede dalış yapmak istediğini söyledi. Biz de falezlere dalış yaptık. Önceden belirlenen ve sürekli turistik dalış yaptırdığımız noktalardan daldık. Young falezlerin altındaki çatlak ve kovukların fotoğraflarını çekerken çok heyecanlandığını söyledi. Gerçekten de farklı bir atmosfer" diye konuştu.