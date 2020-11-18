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18.11.2020 - 11:50 | | DHA

Kamp tutkunları, OMÜ göletinin ziyarete açılmasını istiyor

Samsun'da sonbaharla birlikte Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nin (OMÜ) himayesindeki gölette eşsiz manzaralar ortaya çıktı. Göleti ziyaret edip, kamp kurmak isteyenler, salgın tedbirleri kapsamında yaklaşık 4 aydır kapalı olan göletin, ziyarete açılmasını istiyor.

Kamp tutkunları, OMÜ göletinin ziyarete açılmasını istiyor

OMÜ göletinde, çevresindeki ağaçların sonbahar renklerine bürünmesiyle eşsiz manzara ortaya çıktı. Yaklaşık 4 ay önce pandemi süreciyle birlikte ziyarete kapatılan gölet, en sakin günlerini yaşıyor. Doğa ve kamp tutkunlarının yanı sıra vatandaşlar, girişine Covid-19 salgın hastalık nedeni ile gölet sahasına girmek yasaktır tabelası asılan göletin, tedbir alınıp, yeniden ziyarete açılmasını istiyor.

'DOĞAL YAŞAM ALANLARI KAPANMASIN

Gündelik yaşamın stresinden kurtulmak için doğal yaşam alanlarını ziyaret etmeyi sevdiğini belirten Uğur Bektaş, Devletimizin koronavirüsle mücadele kapsamında aldığı önlemlere hepimiz uyum sağlıyor ve bunu takdirle izliyoruz. Alışveriş merkezleri açıkken doğal yaşam alanlarının kapalı olmasını istemiyorum. Ben, yakınlarımla alışveriş merkezlerine gitmek yerine doğal yaşam alanlarında sosyal mesafe kurallarına uyarak vakit geçirmek istiyorum dedi.

 

Son dakika... Cerrahpaşa Tıp Dekanı açıkladı! Kat kat fazla...Gelen son dakika haberine göre,Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen şu anda Avrupa'nın pek çok büyük şehrinde olduğu gibi İstanbul’da da koranavirüs salgınında tsunami yaşandığını söyleyerek, salgınn başladığı Mart Nisan aylarına nazaran artık yoğun bakımlardaki yatış süresinin de çok uzadığını çünkü artık risk grubundakilerin de hastalığa yakalandığına işaret etti. Yoğun bakım kalışları uzadıkça sağlık sisteminin zorlanmaya başlayacağını söyleyen Prof. Dr. Gönen, “Yoğun bakım doluluk oranımız Nisan ayındakinden kat kat fazla. En çok aile içi ve sosyal alanlardaki bulaşıcılık hastalığı yaydı. Gerekirse evde de aile içinde maskeyle oturun ama ne olur korunun” dedi.
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