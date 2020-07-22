Kanada Vizesi Nasıl Alınır? (2020) - Gerekli Evraklar Ve Vize Ücreti

Kanada Vizesi Kanada Konsolosluğu tarafından alınmaktadır. Kanada Konsolosluğunun akredite ettiği vize başvuru merkezlerinden alınabilir.

Kanada Vizesi Nasıl Alınır? (2020)

Kanada Vizesi Kanada Konsolosluklarının belirlediği vize başvuru merkezlerinden alınabilir. Vize merkezlerinin yaptıkları işlemler şunlardır:

- Başvuruların amaçlarına uygun vize tipleri belirlenir.

- Başvurulacak vize tipi ve mesleki durumun gerektirdiği evraklar tayin edilir.

- Başvuru dosyalarının vize başvuru merkezlerine iletiminde ve başvuru için randevu alınmasında danışmanlık hizmetleri verilmektedir.

Kanada vizesi 6 aylık geçici oturma izni olarak da tanımlanabilir. Bu vize Kanada'ya seyahat edilebilmesi için kişilere imkan tanımaktadır. Kanada vizeleri tek girişlik vize ve çoklu giriş vizesi olarak ikiye ayrılmaktadır. Tek girişlik vizeler tek bir kişinin 6 ay süresince Kanada da kalmasını sağlar. Çoklu giriş vizesi ise Vize sahibinin vize süresince Kanada'ya istedikleri şekilde giriş veya çıkış yapmalarını sağlamaktadır.

Kanada Vizesi İçin Gereklilikler

Kanada vizesi alabilmek için bazı gerekliliklerin sağlanması gerekir. Bu gereklilikler şunlardır;

- Sabıka kaydının olmaması gerekir.

- Kanada tarafından tanınmış ve süresi dolmamış yasal olan seyahat belgesine sahip olmak gerekir.

- Kanada da kalınan süre içerisinde veya ülkeye dönüş sürecinde yeterli finansmana sahip olduğunu kanıtlamak gerekir.

- Bireylerin sağlıklı olması gerekir.

- Sınır memurlarına Kanada'dan ayrılacağına ve ülkenize geri döneceğinize ikna etmek gerekmektedir.

Gerekli Evraklar ve Vize Ücreti

Kanada yıl içerisinde pek çok turist alan yerlerden birisidir. Ülkemizden Kanada'ya gidebilmek için bazı evraklar gerekmektedir. Çalışanlar için Kanada vizesi başvuru işlemleri için gereken evraklar şunlardır:

- Pasaport

- Vize başvuru formu ve taahhütname

- Şirketin imza yetkilisi tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş vize talep dilekçesi

- Kanada'ya gidiş amacı ve dönülecek tarihin İngilizce olarak doldurulmuş ıslak imzalı dilekçe

- SGK işe giriş belgesi ve SGK hizmet dökümü ( yıldan az çalışılmış ise önceki çalışılan yerden işe giriş belgesi talep edilebilir.)

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Ticaret ve sanayi odası kaydı.

- Son üç ay tarihli orijinal faaliyet belgesi

- Son dönem vergi levhasının kopyası

- Ticaret sicil gazetesi ilanı kopyası

- Süresi geçmemiş olan imza sirküleri kopyası

- Yeni çekilmiş olmak kaydı ile iki adet biyometrik resim

- Son üç aylık maaş bordrosu

- Var ise tapu ve araç ruhsat kopyası

- Nüfus cüzdanının fotokopisi

- Seyahat sağlık sigortası

- Vukuatlı nüfus kayıt örneği ve pasaport ile vizenin fotokopisi gerekmektedir.

Kanada vize ücreti Kanada doları üzerinden ücretlendirilir. Kanada vizesi için ücret 100 CAD'dır. Vizenin reddedilmesi durumunda para iadesi yapılmamaktadır.