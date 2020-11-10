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10.11.2020 - 14:04 |

Karasu Çayı'nda sonbahar güzelliği

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde, vadi yatağı boyunca sonbahar renklerine bürünen ağaçlarla çevrili Karasu Çayı, etrafındaki irili ufaklı onlarca şelaleyle güzel görüntü oluşturdu.

Karasu Çayı'nda sonbahar güzelliği

Diyarbakır-Mardin kara yolunda bulunan, vadi yatağı boyunca ağaçlarla çevrili irili ufaklı onlarca şelalenin yer aldığı Karasu Çayı ve vadisinde, sonbaharın gelişiyle oluşan renk cümbüşü ziyaretçilerde hayranlık uyandırıyor.On kilometrelik yürüyüş güzergahı bulunan vadi, ziyaretçilerine, su ve kuş sesleri eşliğinde gezi yaparak doğayla iç içe bir ortamda temiz havayı soluma imkanı veriyor.

Karasu Çayı ve vadisi, şelaleleri ve rengarenk bitki örtüsüyle fotoğraf tutkunlarınca da tercih ediliyor.

Karasu Çayında sonbahar güzelliği

 

 

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