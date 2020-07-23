Kastamonu'nun Neyi Meşhur? En Meşhur Kastamonu Yemekleri Ve Yöresel Lezzetleri Nelerdir? (Kastamonu'da Ne Yenir)

Özellikle Kastamonu'nun yöresel lezzetleri bu şehri ziyaret edenleri kendine hayran bırakmaktadır. Anadolu'nun özel kültürünü en iyi şekilde yansıtan Kastamonu, birbirinden lezzetli farklı çeşitler barındırıyor. Bu çeşitleri yerinde deneyerek harika bir mutfak kültür deneyimi gerçekleştirebilir; bunu sağlarken coğrafyanın sunduğu en güzel mimari eserleri gezebilirsiniz.

Kastamonu'nun Neyi Meşhur?

Kastamonu özellikle 12 ay boyunca Turistik ziyaret gerçekleştirebilecek en özel şehirlerden biridir. Karadeniz Bölgesi'nin önemli illerinden biri olarak öne çıkan Kastamonu; Keyifli kanyonları, özel sahilleri, farklı medeniyetlerden kalmış mimari yapıları ile bir adım öne çıkmaktadır. Tüm bunlar ile beraber özellikle Anadolu kültürünün yöresel lezzetlerini en iyi şekilde yansıtan Kastamonu, şehre ait zengin bir mutfak kültürü sunmaktadır. Ayrıca Balıkçılık yönünden de zengin bir şehir olmasının yanı sıra, daha çok yemek kültürü üzerinde önemli bir şehir olduğunu dile getirmek mümkün.

En Meşhur Kastamonu Yemekleri ve Yöresel Lezzetleri Nelerdir? (Kastamonu'da Ne Yenir)

En meşhur Kastamonu yemekleri ve yöresel lezzetleri, Anadolu kültürünü güçlü biçimde yansıtıyor. Özellikle şehri ziyaret edenleri kendine hayran bırakan lezzetler, oldukça başarılı bir zengin mutfak kültürü edinmiş durumda. Bu kültür içerisinde çok özel ana yemekler ve tatlılar ile beraber eşsiz lezzetler arasından tercih yapabilirsiniz. Özellikle pek çok insan Kastamonu'da ne yenir merak etmekte ve bu konuda internet üzerinden araştırma gerçekleştirmektedir.

İşte Kastamonu'ya gittiğiniz zaman tercih edebileceğiniz harika yöresel lezzetler.

- Etli ekmek,

- Banduma,

- Patates paçası,

- Ekşili pilav,

- Püryan kuyu kebabı,

- Simit tiridi,

- Çekme helva,

- İnebolu simidi,

- Siyez bulgur pilavı,

- Kastamonu pastırması,

- Cırık tatlısı,

- Kaşık helvası,

- Mıklama,

- İncir dolması,

- Üryan eriği hoşafı.

Tüm bu muhteşem lezzetler Kastamonu'nun en özel ve zengin mutfağıdır. Üstelik bu zengin Mutfağı ülkenin dört bir köşesinde değerlendirme şansını yakalayabilirsiniz. Ancak gerçekten bu lezzetleri denemek ve yöresel bir deneyim gerçekleştirmek istiyorsanız, mutlaka Kastamonu'ya giderek turistik bir seyahat yapmanız önerilir. Böylece Kastamonu şehrinin doğal güzelliklerini ve mimari kültürünü ziyaret ederken, çok özel ve zengin mutfağını deneyebilirsiniz.