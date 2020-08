Kefe Yaylası sıcaktan bunalanların adresi oldu

Büyükşehir Belediyesi'nin yaklaşık 2 yıl önce yenileyerek hizmete aldığı Serinhisar ilçe sınırları içerisinde bulunan Kefe Yaylası, özellikle sıcak yaz aylarında bunalanların adresi oluyor. Yayla turizminin her geçen gün ilerlediği bölgede muhteşem doğası ve temiz havasıyla şehir hayatının stresinden kurtulmak isteyen vatandaşların uğrak noktası haline gelen Kefe Yaylası, günübirlik tesislerinin yanında çadırlarda ve karavan kamp alanlarında konaklamak isteyenlere ev sahipliği yapıyor. Denizli merkeze yaklaşık 50 km uzaklıkta, 1350 metre rakımdaki Kefe Yaylası, 171 bin metrekarelik alan içerisinde hizmet veriyor. Kebap ve pide salonu, market, çay bahçesi, spor alanı, oyun alanları, 24 saat sıcak su, duş, Yörük çadırı, 300 çadır kapasiteli kamp alanı ve karavan kamp alanı bulunan yayla özellikle yaz mevsiminde kamp yapmak isteyen ya da günübirlik vakit geçirmek isteyen vatandaşların ilgisini çekiyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, Denizli'nin turizm yelpazesinin çok geniş olduğunu belirterek, bunlardan biri de şehirde bulunan yaylalar olduğunu söyledi. Denizli'de muhteşem doğal güzelliklere sahip yaylaların olduğunu kaydeden Başkan Zolan, kentte yayla turizminin çıtasının her yıl yükseldiğini belirtti. Bir defa gidenin mutlaka her yıl ziyaret ettiği Kefe Yaylası'nda her türlü imkanın olduğunu ifade eden Başkan Zolan, "Kefe Yaylası'da uzun ve kısa süre konaklama imkanı var. Kamp yapmak, dinlenmek, sevdikleriyle rahat ve güvenli bir şekilde birlikte vakit geçirmek isteyen vatandaşlarımızı en iyi şartlarda ağırlıyoruz. 1350 metre rakımda temiz hava alıp serinlemek isteyen tüm vatandaşlarımızı yaylalarımıza davet ediyorum" dedi.

ZİYARETÇİLER ÇOK MEMNUN

Kefe Yaylası'nda konaklayan vatandaşlardan Mehmet Mert, yaylanın eskiden köhne bir yapıya sahip olduğunu belirterek, "Şimdi burada her şey çok güzel. Kefe Yaylası'nı duyup da gelmeyen çok pişman olur. Çadır kurmak için çok güzel. Fiyatları da çok ucuz. Ben Türkiye'nin 3'te birini karavanımla gezdim. Çadır kampı olarak en ucuz yer Kefe Yaylası. Gelen arkadaşlarım, eşim, dostum memnun olup tekrar geleceklerini söylüyorlar" dedi. Aydın'dan tatil için gelen Serpil Peker ise, "Geçen sene eşim burayı internetten buldu. 2-3 gün diye geldik 45 gün kaldık. Havası, doğası çok hoşumuza gitti. Burası her şeyiyle mükemmel, hizmetlerden memnunuz. Burası mutlaka görülmesi gereken bir yer. Herkesin gelip görmesini tavsiye ederim" diye konuştu.