Kenya Hakkında Bilgiler; Kenya Bayrağı Anlamı, 2020 Nüfusu, Başkenti, Para Birimi Ve Saat Farkı

12 Aralık 1963 yılında resmi olarak kabul edilen Kenya bayrağı, yatay şeritlerden oluşuyor. Üstte siyah, orta kısımda kırmızı ve altta yeşil yer alır. İnce ince iki şerit biçiminde beyaz renkte bulunur.



Bayrağın ota kısmında iki çapraz mızrak ve masai kalkanı bulunuyor. Kırmızı renk, kölelik döneminde cesurca savaşmayı, siyah ülkedeki halkı, yeşil ülkenin kendi ormanlarını temsil eder. Beyaz, siyahilerin geçmişi ile geleceği arasında köprü anlamına gelir.



Kenya Nerededir?



Ekvator çizgisi üzerinde yer alan Kenya, Afrika kıtasının doğusunda bulunuyor. Batısında Uganda, doğu tarafında Somali, kuzey tarafında Etiyopya, güneyinde Tanzanya ve kuzeybatısında Sudan yer alır. Kenya'nın ayrıca Hint Okyanusu'na kıyısı bulunuyor.



Kenya'nın Başkenti Neresidir?



Kenya'nın başkenti, ülkedeki aynı zamanda en büyük şehir unvanına sahip Nairobi'dir. Kisimu, Nakuru, Mombasa ülkenin önemli şehirleri arasında yer alır. Ülkenin aynı zamanda toplamda 47 ilçesi bulunur.



Kenya'nın Para Birimi Nedir?



Kenya'nın para birimi simgesi KES olan, Kenya şilini parasıdır. Para, Kenya Merkez Bankası tarafından basılıp, denetim ve dağıtım işlemleri yapılır. 1 Kenya şilini, 0,068 Türk lirası ile aynı değerde bulunur.



Kenya'nın Nüfusu Ne Kadar?



Afrika'nın en kalabalık ülkelerinden birisi olan Kenya, 2020 nüfus sıralamasında, 27. sırada yer alıyor. Worldometers.info adresinde tahmini veriler, 2020 Kenya nüfusunun 53.771.296 kişi olduğu görülüyor. Ülke, son bir yılda %2.28 oranında nüfus büyümesi sağlamıştır.



Kenya'nın Resmi Dili Nedir?



Kenya Cumhuriyeti devletinin iki resmi dilini bulunuyor. İngilizce ve Swahili Kenya'nın resmi dilleri arasında bulunur. Swahili, ülkenin ulusal dili olarak kabul edilmiştir. Kambaca, Kikuyuca, Turkanaca, Kalenjince, Luhyaca ve Luoca dilleri, ülkedeki etnik guruplar arasında sıkça konuşulan dillerdir.



Kenya ve Türkiye Arası Saat Farkı Kaçtır?



Türkiye ve Kenya konumu arasında saat farkı bulunmamaktadır. Türkiye'de saat kaçsa, Kenya'da saatler aynıdır. Ülkemizde, saat 11:00 olduğunda Kenya'da saat 11:00 olur.



Kenya Ekonomisi



Tarımsal ekonomik faaliyetleriyle, kendine yetebilen nadir Afrika ülkelerinden birisi olan Kenya, elverişli iklime sahiptir. Çay ve kahve en önemli tarım ürünleri içerisindedir. Patates, buğday, mısır, şeker kamışı başlıca üretim sebzeleri arasında yer alır. Koyun, keçi, domuz, kümes hayvanları yetiştiriciliği, ülkedeki hayvancılık faaliyetinde yetiştirilirler.



Kenya İklimi



Kenya'nın ekvator çizgisi üzerinde olmasının yanında, yüksek olması ılıman iklim tipinin görülmesinde etkilidir. Kenya'nın kuzeydoğusu ve kuzey kısmı yarı çöl şeklindedir. Sıcaklık ortalaması ise denizden olan yükseltiye göre değişim gösterir. Dağlık bölgelerde sıcaklık ortalaması 16 derece, kıyılarda 27 derecedir.



Kenya'ya Ne Zaman Gidilebilir?



Tropikal iklimin görüldüğü Kenya, yılın her döneminde ılımandır. Seyahat amaçlı gidilecekse, aralık, ocak ve şubat ayları en ideal dönemler olarak tavsiye edilebilir. Safariye katılmak amaçlı gidilecekse, hayvanların çeşit çeşit bir arada görülebileceği ağustos ile ekim ayı aralığıdır.



Kenya'da Sosyal Hayat



AIDS hastalığının ülkedeki bireyler arasında sıklıkla görülmesi nedeniyle, ortalama yaşam süresi çok azdır. Ülke halkının sosyal faaliyetleri kısıtlıdır. Daha çok yoksulluk ve çalışma arasında geçen bir yaşam söz konusudur.



Afrika bölgesinin kendisine yetebilecek ülkelerinden biri olan Kenya'da, son dönemlerde ekonomik anlamda gelişimler yaşanmaya başlanmıştır. Birçok etnik gurubun bir arada olması nedeniyle, zaman zaman toplumsal sorunların ortaya çıkması söz konusu olabilmektedir.