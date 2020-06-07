Kızıl Meydan'da fuar hazırlığı

Rusya corona virüs ile mücadelede yavaş yavaş normalleşme adımları atmaya başlıyor. 8 Mayıs'ta gerçekleşmesi gereken ve İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'na karşı elde edilen zafer nedeniyle her yıl düzenlenen yürüyüşler bu sene 24 Haziran'a ertelendi.

Moskovalıların çok önem verdiği bu yürüyüşün hazırlıkları Kızıl Meydan'da başladı. Bunun yanı sıra yine ünlü Kızıl Meydan'da açıkhava şartlarında gerçekleştirilen bir kitap fuarı kapılarını ziyaretçileri açtı. Güvenilik önlemleri ve sınırlı ziyaretçilerle kapılarını açan fuarda fiziki mesafe, medikal maske ve eldiven kuralı uygulandı. Fuarda açılan reyonlar ve katılım alanlarının sık sık dezenfekte ekipleri ile hijyeni sağlandı.