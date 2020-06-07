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07.06.2020 - 08:50 |

Kızıl Meydan'da fuar hazırlığı

Rusya, corona virüs salgınından en çok etkilenen ülkeler arasında yer alıyor. 459 bin vakanın görüldüğü ülkede bir yandan da hayatı normale döndürecek adımlar atılmaya başlandı. Başkent Moskova'daki ünlü Kızıl Meydan'de fuar ve kutlamalar için büyük bir hazırlık var.

Kızıl Meydan'da fuar hazırlığı

Rusya corona virüs ile mücadelede yavaş yavaş normalleşme adımları atmaya başlıyor. 8 Mayıs'ta gerçekleşmesi gereken ve İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'na karşı elde edilen zafer nedeniyle her yıl düzenlenen yürüyüşler bu sene 24 Haziran'a ertelendi.

Moskovalıların çok önem verdiği bu yürüyüşün hazırlıkları Kızıl Meydan'da başladı. Bunun yanı sıra yine ünlü Kızıl Meydan'da açıkhava şartlarında gerçekleştirilen bir kitap fuarı kapılarını ziyaretçileri açtı. Güvenilik önlemleri ve sınırlı ziyaretçilerle kapılarını açan fuarda fiziki mesafe, medikal maske ve eldiven kuralı uygulandı. Fuarda açılan reyonlar ve katılım alanlarının sık sık dezenfekte ekipleri ile hijyeni sağlandı. 

Geçtiğimiz günlerde yaşamını yitiren ünlü modacı Nur Yerlitaş'ın son görüntüleri paylaşıldıNisan ayının sonunda evinde hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'ın sosyal medya hesabını kullanan ailesi, ünlü modacının ölmeden önce çekilen görüntülerini yayınladı.
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