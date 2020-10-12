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12.10.2020 - 12:49 |

Kum zambaklarını koparana 73 bin lira

Antalya Büyükşehir Belediyesi koruma altına aldığı kum zambaklarının koparılması ve tahrip edilmesinin önlenmesi amacıyla Lara Sahili boyunca uyarı levhaları yerleştirdi. Kum zambaklarını koparan ya da zarar verenlere Çevre Kanunu kapsamında 73 bin TL idari para cezası uygulanıyor.

Kum zambaklarını koparana 73 bin lira

Çevre ve doğa dostu çalışmalarıyla öne çıkan Büyükşehir Belediyesi, nesli tükenme tehlikesi altında bulunan ve sayıları gün geçtikçe azalan kum zambaklarını koruma çalışmalarını sürdürüyor. Lara Sahili'nde doğal yaşam alanlarında bulunan kum zambaklarının koparılması ve tahrip edilmesinin önlenmesi amacıyla Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi ekipleri tarafından Lara sahili boyunca yazılı uyarı levhaları yerleştirildi.

Kum zambaklarını koparana 73 bin lira

Görüntüsüyle ilgi çeken kum zambaklarını koparan ya da zarar verenlere Çevre Kanunu kapsamında 73 bin TL idari para cezası uygulanıyor. 'Kum Zambağı Doğal Yetişme Alanındasınız' yazılı tabelalarda ayrıca kum zambaklarının tüm Akdeniz ülkelerinde ve Karadeniz'in güney kıyılarında yetiştiği, türün tehlike altında olduğu ve kum zambaklarının ülke dışına çıkarılmasının yasak olduğunu anlatan bilgiler yer alıyor.

Kum zambaklarını koparana 73 bin lira

Deniz havadan sıcak olunca sahil sabahtan dolduTurizm kenti Antalya'da deniz suyu sıcaklığı havadan sıcak olunca, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili sabah erkenden doldu. Denize girip güneşlenenler kadar sahil bandında spor yapanların da kalabalıklığı dikkati çekti.
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