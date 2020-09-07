Lesotho Hakkında Bilgiler; Lesotho Bayrağı Anlamı, 2020 Nüfusu, Başkenti, Para Birimi Ve Saat Farkı

Afrika Kıtasının güney bölgesinde yer alan Lesoto Krallığı, 1868 yılında Birleşik Krallıktan bağımsızlığını kazanmıştır. Ayrıca 1966 yılına kadar Basutoland olarak adlandırılmıştır. Monarşi ve Parlementer ile yönetilen Lesotho Krallığın başkenti Maseru olmakla birlikte en kalabalık şehirdir. Bu ülkenin ismi ‘sotho' lisanını konulan insanlar’ anlamına gelmektedir. Ayrıca bu ülkenin bayrağı, ülkenin bağımsızlığının 40.yılı için 6 Ekim 2006 yılında kabul edilmiştir. Lesotho krallığın bayrağı mavi, beyaz ve yeşil renklerden oluşmakta ve bayrağın orta yerinde bir basoto şapkası yer alır.



Lesotho Nerededir? ( Hangi Kıtadadır)



Lesotho ülkesi ya da Lesotho Krallığı Afrika Kıtasının güney kısmında yer almaktadır. Güney Afrika toprakları ile çevrili olan Lesotho Krallığı, 1868 yılında Birleşik Krallıktan ayrılarak bağımsızlığını kazanmış ve 1966 kadar Basutoland ( Basutoluların yaşadığı ülke) olarak bilinmiştir. Lesotho ülkesi daha sonra Monarşi ve Parlementer gibi yönetim biçimleri ile yönetilmiştir. Bağımsız olduktan sonra resmi bir bayrağı olamayan Lesotho Krallığı, 6 Ekim 2006 yılı bağımsızlıklarının 40. Yılı olduğu için, önerilen bayrak resmileştirlmiştir. Lesotho ülkesinin bayrağı mavi, beyaz ve yeşil çizgiler ile üç bölüme ayrılmaktadır. Ayrıca bayrağın ortasında basoto şapkası yer almaktadır.



Lesotho Nüfusu Ne Kadar? (2020)



Lesotho Krallığın 2020 verilerine göre toplam nüfusu 2.2 milyondur. Lesotho Krallığında nüfusun %80 tarımsal alanlarda çalışmaktadır. Ülkenin nüfusunu 2020 verilerine göre gruplandıracak olursak;

Lesotho ülkesinde 0-14 yaş: grubu; %31.84

Lesotho ülkesinde 15-24 yaş grubu: .34

Lesotho ülkesinde 25-54 yaş grubu: %38.27

Lesotho ülkesinde 55-64 yaş grubu: %5.02

Lesotho ülkesinde 65 yaş ve üzeri: %5.53’tür.

Lesotho Krallığının 2020 nüfus verilerine baktığınızda, genç nüfusunun daha yüksek olduğunu görmekteyiz.



Lesotho'nun Başkenti Neresidir?



Lesotho Krallığı 1868 yılında bağımsızlığını kazanmış bir Afrika ülkesidir. Bağımsızlığını kazandıktan sonra Maseru kentini konumu ve ekonomik yapısını göz önüne bulundurarak başkent ilan etmiştir. Ayrıca Lesotho ülkesinin başkenti olan Maseru, en kalabalık kenttir. 2020 verilerine göre başkentin toplam nüfusu 400 bindir.



Lesotho'nun o Para Birimi Nedir?



1868 yılında bağımsızlığını kazanan ve Afrika Kıtasının güney bölgesinde yer alan Lesotho Krallığının para birimi Lesotho Lotisi'dir. Bu ülkenin para biriminin kısalası ise LSL şeklinde kısaltılarak yazılır. Bu ülkede kullanılan en küçük lesotho para birimine ise Sente denilmektedir.



Lesotho'nun Resmi Dili Nedir? ( Konuşulan Diler)



Afrika Kıtasında yer alan Lesotho Krallığı Sesotho ve İngilizce olmak üzere iki tane resmi dili vardır. Ülkenin anadili Sesotho olsa da, Birleşik Krallık zammında sömürü altında olan bu ülke, bağımsızlığını kazanırken İngilizce dili miras kalmış ve İngilizceyi de resmi dil olarak kabul etmiştir. Ancak ülkenin %95 Sesotho dilini kullanırken %5 kısmı ise İngilizce, Zuluca ve Xhosaca dillerini konuşmaktadır. Lesotho, Birleşik Kralığa bağlı iken, sesotho dilinin ingizce dilene göre daha konuşulması sağlanmaktaydı. Ancak bağımsızlığını 1868 yılında kazanan Lesotho Krallığı, kendi anadilinin daha çok konuşulmasını ve resmi yazışmalarda geçmesini sağlayarak, tam bağımsız bir ülke olduklarını kanıtlamıştır.



Lesotho İle Türkiye Arasındaki Saat Farkı Nedir?



1868 yılında Birleşik Krallıktan bağımsızlığını ilan eden ve bağımsızlığını kazanan Lesotho Krallığı, Afrika Kıtasının güney bölgesinde yer aldığı için, Türkiye ile saat farkı 1’dir. Yani kısacası Türkiye, Lesotho Krallığından 1 saat daha ileridedir.