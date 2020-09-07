Lüksemburg Hakkında Bilgiler; Lüksemburg Bayrağı Anlamı, 2020 Nüfusu, Başkenti, Para Birimi Ve Saat Farkı

Üç yatay şeritten oluşan Lüksemburg bayrağı kırmızı, beyaz ve mavi renklerinden oluşur. Kırmızı, savaşta dökülen kanları simgelerken, beyaz barış ve refahın sembolüdür. Fransa bayrağından esinlenerek tasarlanmış bayrakta, mavi rengi Fransa'ya ithaf edilmiştir. İki ülkenin bayrakları arasındaki tek fark, Fransa bayrağındaki şeritlerin dikey olmasıdır. Roma Cermen İmparatorluğuna bağlı olarak kurulan Lüksemburg'un tarihi 10. yüzyıla kadar uzanıyor. Ülkenin en bilinen şehirleri Strassel, Finden, Esch Sur Alzette ve Diekirch'tir. Ülkede şehirleşme oranı bir hayli yüksek olup ticaret, turizm ve sanayi fazlasıyla gelişmiştir. Son 20 yılda eğitim ve sağlık sektöründe ilerleme kaydeden Lüksemburg, işsizlik oranı en düşük Avrupa ülkelerinin başında geliyor. Batı Avrupa ülkesinde kişi başına düşen milli gelir ise 113 bin 594 dolardır.



Lüksemburg Nerededir?



Avrupa kıtasının batısında bulunan Lüksemburg, üç güçlü Avrupa ülkesiyle sınır komşusudur. Ülkenin kuzeydoğusunda Almanya, batısında Belçika ve güneyinde Fransa yer alır.



Lüksemburg Nüfusu Ne Kadar? (2020)



Resmi olmayan rakamlara göre Lüksemburg'un toplam nüfusu 543.476'dır. Yıllık nüfus artış oranı %2,32 olan ülkenin yaş ortalaması ise 39'dur. Avrupa'nın ekonomi ve turizm başkenti olarak tanımlanan Lüksemburg'da Avrupa ve Asya ülkelerinden göç almaktadır. Kilometrekare başına 207,6 kişinin düştüğü Batı Avrupa ülkesinde nüfusun büyük çoğunluğu şehirlerde yaşar.

Lüksemburg'un Başkenti Neresidir?



Ülkenin başkentinin adı da Lüksemburg'dur. Ülke ile aynı adı taşıyan başkent, turizm, kimya, sanayi alanında oldukça gelişmiştir. Aynı zamanda dünyanın 'finans merkezi' olarak tanımlanan kent, iki yıl üst üste 'dünyanın en temiz ve düzenli şehri' seçilmiştir. 51.46 kilometrelik bir alana sahip olan şehirde Notre Dame Katedrali ve Adolpje Köprüsü gibi dünyaca ünlü tarihi yapılar bulunuyor. Lüksemburg şehrinin en önemli özelliği ise iki kez Avrupa Kültür Başkenti seçilen tek şehir olmasıdır. Nüfusu sadece 4.122 olan Echternach, Lüksemburg'un en bilinen ve popüler şehirlerinden bir diğeridir. Doğa ve parkları ile meşhur olan kent, her yıl 10 milyonun üstünde turist tarafından ziyaret ediliyor. Ulusal Askeri Tarihi Müzesinin bulunduğu Diekirch, Lüksemburg'un kuzeydoğusunda yer alıyor. Her yıl şehir merkezinde düzenlenen Eşek Festivaline çevre şehirlerden ve diğer Avrupa ülkelerinden binlerce kişi katılıyor. Diekirch'in kardeş şehirleri arasında Arion (Belçika), Bitburg (Almanya) ve Missouri (ABD) yer almaktadır.



Lüksemburg'un diğer şehirleri ve yerleşim bölgeleri şu şekildedir: Schengen, Wittz, Dudelange, Vianden Kantonu, Strassen, Mondorf Les Bains ve Livange.



Lüksemburg'un Para Birimi Nedir?



Lüksemburg'un para birimi Euro'dur. Ülke Avrupa Birliğinin kurucu üyelerinden biri olduğu için Euro para birimini en erken kullanan Avrupa ülkelerinden biri olmuştur. 1854 İLE 1999 yılları arasında tedavülde olan para birimleri ise Lüksemburg Frangı'dır.



Lüksemburg'da Konuşulan Diller



Kozmopolit bir yapıya sahip olan Lüksemburg'da birçok Avrupa dili konuşulmaktadır. Toplamda üç resmi dili bulunan ender ülkelerden biridir. Ülkenin resmi dilleri, Lüksemburgca, Almanca ve Fransızcadır. Mahkeme ve meclis gibi resmi kurumların yazışmaları Fransızca yapılır. Katolik kilisenin de dili olan Almanca ise okullarda en çok öğretilen dildir. Ülkede konuşulan diğer Avrupa dilleri ise İtalyanca ve Portekizcedir.



Lüksemburg ile Türkiye Arasındaki Saat Farkı Nedir?



Orta Avrupa Saat dilimini kullanan Lüksemburg ile Türkiye arasında bir saatlik fark vardır. Lüksemburg'da saat 04.00 iken Türkiye'de 05.00'dir.