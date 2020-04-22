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22.04.2020 - 18:38 |

Malazgirt Nerede? Malazgirt'e Nasıl Gidilir?

Binlerce yıldır antik dönemden günümüze kadar pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış olan Malazgirt, özellikte Türkler için önemli tarihi alanlardan biridir. 1071 senesinde Malazgirt Savaşı ile beraber Selçuklu sultanı Alparslan'ın Bizans'ı yenmesiyle, Anadolu'nun kapıları Türklere sonuna kadar aralandı.

Malazgirt Nerede? Malazgirt'e Nasıl Gidilir?

 

Muş'un en doğusunda yer alan Malazgirt bu şehrin bir ilçesidir. Konum açısından ise Erzurum ve ağrı ile Van'ın orta noktasında bulunduğunu söylemek mümkün. Özelikle geçmişten günümüze kadar farklı medeniyetler ile pek çok tarihi ve kültürel yapıya sahip olduğunu eklemek gerekir. O yüzden her sene farklı yerlerden yerli ve yabancı turist bölgeyi ziyaret etmek için geliyor.

Malazgirt’e Nasıl Gidilir?

Hava Yolları ve kara yolu ile beraber tren yolu üzerinden 3 farklı ulaşım kapsamında Malazgirt'e gitmek mümkün. Haftanın 4 günü Malazgirt’e tren seferleri gerçekleşmektedir.

Aynı zamanda Hava Yolları aracılığıyla haftanın 7 günü ve günde 3 veya 5 sefer eşliğinde Malazgirt’e ulaşım sağlamak mümkün. Bu konuda Muş üzerinden aktarmalı olarak Malazgirt'e karayolu aracı ile geçiş yapılabilir. Elbette gelişen karayolları ile beraber otobüs seferleri ya da bireysel araçlar ile rahatlıkla Malazgirt'e gidilebilir.

 

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