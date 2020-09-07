Malezya Hakkında Bilgiler; Malezya Bayrağı Anlamı, 2020 Nüfusu, Başkenti, Para Birimi Ve Saat Farkı

ABD bayrağı esinlenerek tasarlanan Malezya bayrağında, birbirine eşit 14 beyaz ve kırmızı şerit bulunur. Sol kısımda mavi tabanlı bir karenin içerisinde ise sarı bir hilal ve 14 köşesi olan yıldız bulunur. Bayraktaki yıldız ve hilal İslam'ın sembolüdür. Beyaz barış, kırmızı ise çekilen zorluklardan kazanılan zaferler anlamına gelir. Soldaki karenin mavi renk ise Malezya'daki halkların birliğini ve beraberliğini temsil eder.



Malezya Nerede?



Malezya devleti, güneydoğu Asya kıtasında yer alan bir ülkedir. Malezya'nın kuzeyinde, Tayland, Kamboçya ve Vietnam ülkeleri yer alır. Güney tarafında ise Endonezya bulunuyor. Malezya'nın kuzeybatısında ise Filipinler ülkesi yer alıyor.



Malezya'nın Başkenti Neresi?



3 federal toprak ve 13 eyaletten oluşmakta olan Malezya'nın başkenti, ülkenin aynı zamanda en kalabalık şehri olan Kuala Lumpur'dur. Ülke Batı Malezya ve Doğu Malezya olarak iki kısma ayrılır. Toplam 133 ili bulunan ülkenin, İpoh, George Town, Sibu, Kuehing ve Kota Kinabalu kentleri başkentten sonra gelişen şehirlerdir.



Malezya'nın Nüfusu Ne Kadar?



Malezya'nın worldometers.info adresindeki tahmini verilerindeki nüfusu, 32.365.999 kişiden meydana gelir. Nüfus sıralamasında ise dünyada 45. basamakta yer alır. Malezya ülkesinin, son 1 yıllık nüfus artış oranı + %1.30 oranında değişim göstermiştir.



Malezya'nın Resmi Dili Nedir?



Malezya ülkesinde resmi olarak kabul edilen dil Malaycadır. Yerel halkın tamamına yakını İngilizce konuşma kabiliyetine sahiptir. Bu dillerin yanı sıra, Arapça, Tamilce, Hintçe ve Çince etnik gurup çeşitliliğinden dolayı konuşulur.



Malezya'nın Para Birimi Nedir?



Malezya'da kullanımda olan para biriminin ismi Malezya Ringgitti'dir. MYR kodu ile bilinen bu para birimi Malezya Bankası tarafından basılır, denetlenir ve dağıtımı yapılır. 1 Malezya ringgiti, 1.76 Türk lirasıyla aynı değerlerdedir.



Malezya ve Türkiye Arasında Saat Farkı Nedir?

Malezya ve Türkiye konumlarındaki saat farkı 5 saattir. Türkiye, Malezya konumundan 5 saat geridedir. Ülkemizde saat 15:00 olduğunda, Malezya'da 20:00 olur.



Malezya Ekonomisi



Kalkınma oranı Güneydoğu bölgesinde en iyi ülkelerden olan Malezya için gelişmekte olan ülke tanımlaması yapılıyor. Pirinç, Hindistan cevizi, çay, mısır, ananas, tütün gibi ürünler üretim alanında en önemliler arasındadır. Enflasyonun düşük olduğu ülkenin ekonomisi, kendi kendisine yeter konumundadır. Çin, Japonya, ABD başlıca ticaret ortaklarındandır.



Malezya İklimi



Malezya'da görülen iklim tipi tropikal iklimdir. Ocak ile mayıs arasında muson rüzgarları görüldüğünden, nem oranı yükselir. Tropikal ormanların ülkenin yaklaşık %70 oranını kaplar. Sıcaklık ortalaması 21 ile 32 derece arasındadır. Sıcaklıklar 20 derecenin altına düşmediği gibi etkili dönemlerde bile 40 dereceyi geçmez.



Malezya'ya Ne Zaman Gidilebilir?



Malezya'ya ormanlarla kaplı, yağışı bol olduğu ve nem oranının yüksek olduğu ülkedir. Malezya'ya gitmek için en elverişli dönem ise nisan ve aralık ayları arası dönemdir. Ocak ile mayıs ayları arasında ise genellikle muson yağışları ve nem görülür. Bu nedenle bu dönem içerisinde Malezya'ya gidilmesi tavsiye edilmez.



Malezya'da Sosyal Hayat



Etnik gurupların bir arada yaşadığı Malezya'da hoşgörü ve huzur hakimdir. Ülke insanlarının gelir seviyeleri, diğer Asya ülkelerinden daha iyidir. Refahın yüksekte olduğu ülkede, bu durum ekonominin canlı olmasını sağlar. Gece hayatı oldukça hareketlidir. Seyahatler, turlar ülke genelinde gerçekleştirilen faaliyetler arasındadır. Hemen her anlamda sosyal yaşam önemli derecede gelişmiştir.