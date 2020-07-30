Manavgat Kurban BayramÄ± iÃ§in hazÄ±r

BÃ¼tÃ¼n dÃ¼nyayÄ± etkileyen yeni tip koronavirÃ¼s (Covid-19) salgÄ±nÄ±nda alÄ±nan tedbirler kapsamÄ±nda ziyarete kapatÄ±lan Manavgat Åželalesi, normalleÅŸme sÃ¼reciyle tatilcileri yeniden aÄŸÄ±rlamaya baÅŸladÄ±. GiriÅŸte maske takmasÄ± zorunlu olan ve vÃ¼cut Ä±sÄ±larÄ± Ã¶lÃ§Ã¼len ziyaretÃ§iler, hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n 40 dereceyi bulduÄŸu zamanlarda bile doÄŸal ortamda hem serinliyor hem de seyir teraslarÄ±ndan ÅŸelalenin doÄŸal gÃ¼zelliÄŸinin keyfini Ã§Ä±karÄ±yor. BirÃ§ok tatilci, Ã¶zÃ§ekim yaparak yaÅŸadÄ±klarÄ± anÄ± Ã¶lÃ¼msÃ¼zleÅŸtirirken, ÅŸelalenin maskotu olan papaÄŸanlarla da fotoÄŸraf Ã§ektiriyorlar.

Manavgat Åželalesi Ä°ÅŸletme Tesisleri MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Cengiz Bilgir, Covid-19 salgÄ±nÄ±nÄ± ardÄ±ndan ÅŸelale iÃ§erisinde sosyal mesafe kurallarÄ±na uygun bir ÅŸekilde yeniden hizmet vermeye baÅŸladÄ±klarÄ±nÄ± ve personele de gerekli eÄŸitimleri verdiklerini sÃ¶yledi. Manavgat Åželalesi'nin geÃ§en yÄ±l yaklaÅŸÄ±k 2 milyon yerli ve yabancÄ± turisti aÄŸÄ±rladÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Bilgir, "SalgÄ±ndan en Ã§ok turizm sektÃ¶rÃ¼ etkilendi. BÃ¶lgemizdeki birÃ§ok otel halen kapalÄ±. Åžu anda salgÄ±n sebebiyle daha Ã§ok yerli misafirlere hizmet veriyoruz. Umudumuz, AB ve diÄŸer Ã¼lkelerinde sÄ±nÄ±rlarÄ± aÃ§masÄ±. BÃ¶ylece yabancÄ± misafirlerimize de hizmet vereceÄŸiz" dedi.

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Manavgat Åželalesi olarak Kurban BayramÄ±'na yÃ¶nelik hazÄ±rlÄ±klarÄ± tamamladÄ±klarÄ±nÄ± aktaran Bilgir, "Buraya gelen ziyaretÃ§ilerimiz muhteÅŸem bir gÃ¼zelliÄŸin tadÄ±nÄ± Ã§Ä±karÄ±yor, keyfini yaÅŸÄ±yor. Biz de Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki gÃ¼nlerde kutlayacaÄŸÄ±mÄ±z Kurban BayramÄ± iÃ§in hazÄ±rlÄ±klarÄ±mÄ±zÄ± tamamladÄ±k. Misafirlerimizi Manavgat Åželalesi'nin doÄŸal gÃ¼zelliklerini gÃ¶rmeye davet ediyoruz" diye konuÅŸtu.

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