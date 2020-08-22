22.08.2020 - 17:07 | | AA
Mersin plajlarÄ±nda hafta sonu yoÄŸunluÄŸu
DoÄŸu Akdeniz'in en Ã¶nemli turizm merkezlerinden Mersin'de, hissedilen hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n 37 dereceyi bulmasÄ±yla sahiller serinlemek isteyenlerle doldu.
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Hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n 33, hissedilen sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±n da 37 dereceyi bulduÄŸu kentte, plajlarda yoÄŸunluk oluÅŸtu.
Â YabancÄ± turistlerle, hafta sonunu fÄ±rsat bilen vatandaÅŸlar serinlemek iÃ§in Erdemli ilÃ§esindeki plajlarÄ± tercih etti.
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UNESCO DÃ¼nya MirasÄ± GeÃ§ici Listesi'nde yer alan KÄ±zkalesi plajÄ± da denizde vakit geÃ§irmek isteyen Ã§ok sayÄ±da kiÅŸiyi aÄŸÄ±rladÄ±.
Â Aileler, suda serinlerken Ã§ocuklar da kumsalda oynayarak gÃ¼neÅŸli havanÄ±n tadÄ±nÄ± Ã§Ä±kardÄ±.