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22.08.2020 - 17:07 | | AA

Mersin plajlarÄ±nda hafta sonu yoÄŸunluÄŸu

DoÄŸu Akdeniz'in en Ã¶nemli turizm merkezlerinden Mersin'de, hissedilen hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n 37 dereceyi bulmasÄ±yla sahiller serinlemek isteyenlerle doldu.

Mersin plajlarÄ±nda hafta sonu yoÄŸunluÄŸu

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Hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n 33, hissedilen sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±n da 37 dereceyi bulduÄŸu kentte, plajlarda yoÄŸunluk oluÅŸtu.

Â YabancÄ± turistlerle, hafta sonunu fÄ±rsat bilen vatandaÅŸlar serinlemek iÃ§in Erdemli ilÃ§esindeki plajlarÄ± tercih etti.

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Mersin plajlarÄ±nda hafta sonu yoÄŸunluÄŸu

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UNESCO DÃ¼nya MirasÄ± GeÃ§ici Listesi'nde yer alan KÄ±zkalesi plajÄ± da denizde vakit geÃ§irmek isteyen Ã§ok sayÄ±da kiÅŸiyi aÄŸÄ±rladÄ±.

Â Aileler, suda serinlerken Ã§ocuklar da kumsalda oynayarak gÃ¼neÅŸli havanÄ±n tadÄ±nÄ± Ã§Ä±kardÄ±.

Â Mersin plajlarÄ±nda hafta sonu yoÄŸunluÄŸu

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