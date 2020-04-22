Nemrut Dağı Nerede? Nemrut Dağına Nasıl Gidilir?

Muazzam tarihi ile herkes tarafından ilgi odağı olan Nemrut Dağı, çok eski tarihlerden bu yana varlığını sürdürmektedir. Efsanevi güzelliği ile dizilerin konusu olan ve pek çok proje için esin kaynağı olan Nemrut Dağı, Türkiye’de gidilebilecek en güzel yerlerden biri. Her insan ömründe bir kere olsa dahi, Nemrut Dağı’nı mutlaka görmelidir.

Nemrut Dağı Nerede?

Nemrut Dağı Türkiye’nin en güzel yerlerinden biri olan Adıyaman şehrinin, Kahta ilçesinde yer almaktadır. Konum olarak Kayadibi Köyü’ne oldukça yakın mesafede olan Nemrut Dağı, Adıyaman kent merkezine de ortalama olarak 87 kilometre kadar bir mesafede bulunmaktadır. Adıyaman ilinin gezilmesi gereken hem tarihi, hem en güzel yerlerinden biridir.

Nemrut Dağına Nasıl Gidilir? (2020)

Nemrut Dağı’na gitmek istiyor ve nasıl gidileceğini merak ediyorsanız, öncelikle Adıyaman iline gitmeniz gerekir. Adıyaman’a gidip, oradan Nemrut Dağı’na varmak, sizin için oldukça basit olacaktır. Eğer Adıyaman’a havayolu ile gider iseniz, Adıyaman kent merkezine ulaşarak, merkezden araçlara binebilirsiniz.

Nemrut Dağı’na gittiğinizde, mutlaka gün doğumunu izlemelisiniz. Zira burada gün doğumunu izlemek apayrı bir keyiftir. Bu sebeple buraya gün doğmadan gelmeniz kesinlikle önerimizdir.