Normalleşme sürecinde ilk uçuş

Yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlamalar kontrollü olarak kaldırılmaya başlandı. Yurt içinde uygulanan seyahat kısıtlamasının kalkmasıyla normalleşme sürecinin ilk uçuşu da gerçekleşti.
İstanbul - Ankara arasında gerçekleştirilen sefer gazeteciler tarafından da görüntülendi. Yolcular ve görevliler, yeni önlemler kapsamında uçaktaki yerlerini aldı.
"Kalbi olan birisi olsaydı ölürdü" diyerek gök taşı gördüğü anları anlattı!Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Tomarlı köyünde yaşayan İrfan Oruç, geçen günlerde gökyüzünde oluşan ve gök taşı düşmesi olduğu iddia edilen ışığı izlerken gözlerinden rahatsızlandığını söyledi. Hastaneye götürülen Oruç, kullandığı damla sonrası gözlerindeki rahatsızlığın geçtiğini belirtti.