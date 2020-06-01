Normalleşme sürecinde ilk uçuş

Yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlamalar kontrollü olarak kaldırılmaya başlandı. Yurt içinde uygulanan seyahat kısıtlamasının kalkmasıyla normalleşme sürecinin ilk uçuşu da gerçekleşti.

İstanbul - Ankara arasında gerçekleştirilen sefer gazeteciler tarafından da görüntülendi. Yolcular ve görevliler, yeni önlemler kapsamında uçaktaki yerlerini aldı.