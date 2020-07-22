Norveç'e Nasıl Gidilir? Norveç'e Gitmek İçin Gerekenler

Norveç Dünya'nın en gezilesi ülkeleri arasında yer almaktadır. Özellikle şehirleri ve meydanları ile ünlü olan bu ülke doğal güzelliği bakımından zengin bir ülkedir. Norveç'e gidebilmek için hava yolu tercihi iyi bir seçenek olacaktır. Dünya'nın en mutlu ülkelerinden biri olan Norveç her yıl binlerce turisti ağırlayan bir ülkedir.

Norveç'e Nasıl Gidilir?

Norveç Schengen üyesi ülkelerden biridir. Dolayısıyla Norveç'e gitmek için öncelikle bir Schengen vizesi almak zorundasınız. Schengen vizesi aldıktan sonra Norveç'e seyahat edebileceksiniz. Hangi tür pasaportunuzun olduğu da bu noktada önem teşkil ediyor. Eğer bordro yani umuma mahsus olarak bir pasaporta sahipseniz Norveç'e gitmek için vize prosedürlerine uymanız gerekmektedir. Eğer Yeşil pasaportunuz varsa Schengen ülkelerine gidebildiğiniz gibi Norveç'e de rahatlıkla vize prosedürlerine takılmadan gidebilirsiniz.

Norveç'e gitmek için herhangi bir ülkeden Schengen vizesi de almanız durumunda bu ülkeye seyahat edebilirsiniz. Schengen vizesine sahip olduktan sonra almış olduğunuz vize ile birlikte Oslo'ya uçuş gerçekleştirebilirsiniz. Ülkemizden direkt olarak Norveç'in başkentine yani Oslo'ya aktarmalı ve direkt uçuşlar vardır. Uçak ile birlikte İstanbul Oslo arası 2.5 saat sürmektedir. Norveç'e turistik vize alarak seyahat etmek mümkündür.

Norveç'e Gitmek İçin Gerekenler

Norveç'e gitmek için hem pasaporta hem de vizeye ihtiyacınız vardır. Eğer bir pasaportunuz henüz yoksa pasaport başvurusu yapabilirsiniz. Pasaport başvurusu normal vatandaşlar için bordo olmak üzere hazırlanmaktadır. Bordo pasaportunu aldıktan sonra Norveç konsolosluğuna vize başvurusunda bulunabilirsiniz. Norveç konsoloğu vize için bazı prosedürlere sahip olmanızı isteyecektir. Öncelikle Norveç'e gidebilmek için mutlaka Schengen vizesi almalısınız. Schengen vizesi için gereken belgeler ise şu şekildedir;

- Nüfus Cüzdanı fotokopisi

- Maaş bordrosu

- Biyometrik fotoğraf

- Pasaportunuz yeni olmalıdır.

- Varsa eğer ev tapunuz

- Varsa eğer araç ruhsatınız

- Eğer öğrenci olarak gidecekseniz öğrenci olduğunuzu kanıtlar olarak üniversiteden alınmış kaşeli öğrenci belgesi

- Son 3 aylık banka hesap özetiniz

- Otel ve uçak rezervasyonunuzu yaptığınıza dair belge

- Seyahat dilekçesi

- Seyahat sağlık sigortası

- Varsa eğer sponsor yazısı