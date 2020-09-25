Olympos Antik Kenti Antalya İlinde Nerede? Giriş Ücreti, Tarihçesi Ve Özellikleri

Yunan dilinde Olympos Antik Kenti ulu dağ manasına gelmektedir. Dünya üzerinde bu isim ile pek çok dağ ve şehir adları yer alırken bunlardan birisi de Olympos Antik Kentidir. Diğer liman şehirlerinden ayıran özelliği ise Olympos çayından geçiyor olmasıdır.

Olympos Antik Kenti Nerede?

Olympos Antik Kenti ülkemizde Akdeniz Bölgesinde bulunmaktadır. Akdeniz Bölgesinde bulunan Olympos Antik Kenti Antalya ilinin sınırları içerisinde yer almaktadır. Olympos Antik Kenti Kumluca ilçesine yaklaşık 28 kilometre mesafede yer alır. Antik ören yeri Olympos Bey Dağları Milli Parktır.

Olympos Antik Kentine Nasıl Gidilir?

Olympos Antik Kenti turizm bölgesinde yer almasından dolayı yıl içerisinde birçok turist ağırlamaktadır. Bu nedenle bu bölgeye gitmek isteyen kişiler ulaşımın nasıl yapılacağını merak etmektedir. Olympos Antik Kentine ulaşım özel araçlar veya dolmuşlar ile yapılabilir.

Olympos Antik Kentine gelebilmek için Kumluca Yazır Köyü dolmuşlarına binilmesi gerekir. Ayrıca özel araçlar ile ulaşımı sağlamak isteyen kişilerin Antalya Finike yolu üzerinden devam edip Ulupınar'dan harabe levhasının bulunduğu yola girip bu yol üzerinden Olympos Antik Kentine ulaşım sağlanabilir.

Olympos Antik Kenti Tarihi

M.Ö. 300 yıllarında Helenistik dönemde Olympos'un temelleri atılmıştır. Bu isme M.Ö. 78 yıllarında rastlanılmıştır. Sicilya valisi bu dönemde o dönemin en büyük korsanı olan Zenicetes'i deniz savaşında yenmiştir. Zenicetes Olympos limanında gemilerini saklamış ve burayı kale olarak kullanmıştır.

Daha sonra kentin Roma hakimiyetine geçmesi ile satılık olarak ilana çıkarılmıştır. 3. yüzyılda korsanlar tarafından yapılan saldırı sonucunda bu şehir önemini yitirmiş ve halkı terk etmiştir. Olympos daha sonra 11. ve 12. yüzyılda Venedikliler, Cenevizliler ve Rodos Şövalyeleri tarafından tekrar inşa edilerek Haçlı Seferlerinde ticaret limanı olarak kullanılmıştır. 15. yüzyılda ise Osmanlı Donanması doğu Akdeniz'i hakimiyeti altına almıştır. Bunun sonucunda şehir boşaltılmıştır.

Olympos Antik Kenti Giriş Ücreti

Olympos Antik Kenti yıl içerisinde birçok ziyaretçiyi ağırlayan önemli antik kentlerden birisidir. Bu nedenle Olympos Antik Kentine giriş ücretleri birçok kişi tarafından merak edilir. Olympos Antik Kentine giriş 20 TL olmaktadır. Fakat müze karta sahip kişiler buraya ücretsiz girebilirler.