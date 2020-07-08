Ordu Bozteğe'de yamaç paraşütü keyfi

Alınan güvenlik tedbirleri sonrası parkurun uçuşlara tekrar açıldığı vurgulanan açıklamada, ilk deneme uçuşunu ise Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bülent Şişman ve Başkan Danışmanı Asım Suyabatmaz'ın gerçekleştirdiği aktarıldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Şişman, kentte bu sporun daha da geniş kitleler tarafından yapılması için çalışma gerçekleştireceklerini belirtti. Şişman, ilk iş olarak deforme olmuş ve kente yakışmayan pist alanında yenileme çalışması başlattıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Toplamda 250 metrekare olan pist alanını sil baştan daha modern hale getireceğiz. Bunun haricinde zemin üstüne doğal doku ile uyumlu yeşil kauçuk kaplama yapacağız. 10 gün içerisinde tamamlamayı hedeflediğimiz bu çalışma ile yerli ve yabancı turistlerimize daha iyi hizmet ederek ilimize yakışır bir alanın kazandırılmasını sağlayacağız."