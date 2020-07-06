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06.07.2020 - 11:21 |

Orsay Müzesi'nde sosyal mesafeli dönem

Orsay Müzesi 24 Haziran'da kapılarını ziyarete açtı. Paris'in en çok ziyaret edilen müzelerinden biri olan ve eski bir gardan dönüştürülen Orsay, sahip olduğu resim ve heykel koleksiyonuyla da dikkat çekiyor. Müze yeni normalde ziyaretçilerini sosyal mesafe kurallarına uyulması ve maske takılması şartıyla kabul ediyor.

Orsay Müzesi'nde sosyal mesafeli dönem

Orsay, Paris'in en ünlü müzelerinden biri. Sahip olduğu eşsiz koleksiyonla her yıl milyonlarca ziyaretçiyi ağırlıyor. 24 Haziran'da kapılarını ziyarete açan ve içinde Van Gogh, Monet ve Degas gibi ünlü ressamların eserlerine ev sahipliği yapan Orsay Müzesi salgın sürecinde yeni kurallara uygun şekilde ziyaretçi kabul ediyor.

Orsay Müzesinde sosyal mesafeli dönem

Sosyal mesafe kuralının sıkı bir şekilde uygulandığı müzede, ziyaretçilerden mutlaka maske takması talep ediliyor. İçerideki ziyaretçi sayısı belli bir rakama ulaşınca dışarıdan alımlar durduruluyor. Bu sayede içeride kalabalıkların oluşmasının da önüne geçilmiş oluyor.

Orsay Müzesinde sosyal mesafeli dönem

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