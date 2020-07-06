Orsay Müzesi'nde sosyal mesafeli dönem

Orsay, Paris'in en ünlü müzelerinden biri. Sahip olduğu eşsiz koleksiyonla her yıl milyonlarca ziyaretçiyi ağırlıyor. 24 Haziran'da kapılarını ziyarete açan ve içinde Van Gogh, Monet ve Degas gibi ünlü ressamların eserlerine ev sahipliği yapan Orsay Müzesi salgın sürecinde yeni kurallara uygun şekilde ziyaretçi kabul ediyor.

Sosyal mesafe kuralının sıkı bir şekilde uygulandığı müzede, ziyaretçilerden mutlaka maske takması talep ediliyor. İçerideki ziyaretçi sayısı belli bir rakama ulaşınca dışarıdan alımlar durduruluyor. Bu sayede içeride kalabalıkların oluşmasının da önüne geçilmiş oluyor.