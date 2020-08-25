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25.08.2020 - 16:24 | | DHA

'Oruç Reis Koyu' hayran bıraktı

Antalya'nın Finike ilçesinde Merdivenli Koyunun adının 'Oruç Reis' olarak değiştirileceğini açıklayan CHPli Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, o koyu gösterdi.

'Oruç Reis Koyu' hayran bıraktı

 

Finike Belediyesi'nin Akdeniz'de doğalgaz ve petrol arama faaliyetlerini yürüten Oruç Reis sismik araştırma gemisi personeli ve onları koruyan savaş gemilerinin kahraman askerlerine yönelik başlattığı destek kampanyası kapsamında, ilçedeki bir koyun adının, 'Oruç Reis' olarak değiştirilmesi kararlaştırıldı. Dün yapılan toplantıda ilçedeki Radyofor Koyu'nun altında bulunan 'Merdivenli Koyunun adının 'Oruç Reis Koyu' olarak değiştirileceği açıklandı.

Oruç Reis Koyu hayran bıraktı

Bugün o koy önünde kısa bir açıklama yapan Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, "Mavi Vatan'ımızda sismik araştırma yapan Oruç Reis gemimizin adını ölümsüzleştirmek adına, bu koyumuzun adını Oruç Reis olarak değiştirmiş bulunuyoruz" dedi.

Finike'deki eşsiz güzellikteki koy drone ile havadan görüntülendi. Yeşille mavinin buluştuğu eşsiz güzellikteki koy hayran bıraktı.

Oruç Reis Koyu hayran bıraktı

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