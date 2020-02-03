MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerTatil Haberleri Oscar gecesinde pahalı hediyeler
ABONE OL
03.02.2020 - 09:34 |

Oscar gecesinde pahalı hediyeler

Oscar ödüllerinin sahiplerini bulmasına az kaldı. 92. Akademi Ödülleri Türkiye saati ile bu pazarı pazartesi bağlayan gece sahiplerini bulacak. Ödül kazanlar Oscar heykelciğinin yanı sıra pahalı hedeyilerin de sahibi olacak.

Oscar gecesinde pahalı hediyeler

92. Akademi Ödülleri son yılların en iddialı yarışlarından birine sahne olmaya hazırlanıyor. Los Angeles'ta düzenlenecek olan gecede sahibini bulacak olan Oscar heykelleri için bu yıl kıyasıya bir yarış söz konusu.


The Irishman, Marriage Story, 1917, The Joker ve Two Popes gibi iddialı yapımların yarışacağı gecede, Oscar heykellerinin yanı sıra oldukça pahalı hediyeler de kazananların olacak. 100 bin dolarlık çantalar, lüks tatiller ve vitray portreler Oscar heykelciği ile birlikte hediye edilecek.


Metro.co.uk sitesinde yer alan habere göre adaylara sanatçı John Thoman'ın elinden çıkmış kişiye özel cam vitray portreler, binlerce dolar değerinde kenevirli çikolatalar da hediyeler arasında.

Oscar gecesinde pahalı hediyeler

    Yayın balığını görenler dönüp tekrar baktıMANİSA'nın Turgutlu ilçesindeki bir balıkçıda satılan dev yayın balığını gören, dönüp bir daha baktı. 100 kilo ağırlığında ve 2 metre uzunluğundaki yayın balığı, kilogramı 30 liradan satıldı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Sağlık Müdürü açıkladı! 'Domuz gribinden herhangi bir ölüm meydana gelmedi'

    Sağlık Müdürü açıkladı! 'Domuz gribinden herhangi bir ölüm meydana gelmedi'

    Yeni dönem başladı! Bu sabahtan itibaren emoji kullananlar...

    Yeni dönem başladı! Bu sabahtan itibaren emoji kullananlar...

    Ve değişti! Çalışan herkesi ilgilendiriyor, yıllık izin...

    Ve değişti! Çalışan herkesi ilgilendiriyor, yıllık izin...

    Bakan'dan EYT açıklaması

    Bakan'dan EYT açıklaması

    Sıradaki Haber