Oscar gecesinde pahalı hediyeler

92. Akademi Ödülleri son yılların en iddialı yarışlarından birine sahne olmaya hazırlanıyor. Los Angeles'ta düzenlenecek olan gecede sahibini bulacak olan Oscar heykelleri için bu yıl kıyasıya bir yarış söz konusu.



The Irishman, Marriage Story, 1917, The Joker ve Two Popes gibi iddialı yapımların yarışacağı gecede, Oscar heykellerinin yanı sıra oldukça pahalı hediyeler de kazananların olacak. 100 bin dolarlık çantalar, lüks tatiller ve vitray portreler Oscar heykelciği ile birlikte hediye edilecek.



Metro.co.uk sitesinde yer alan habere göre adaylara sanatçı John Thoman'ın elinden çıkmış kişiye özel cam vitray portreler, binlerce dolar değerinde kenevirli çikolatalar da hediyeler arasında.