Papua Yeni Gine Hakkında Bilgiler; Papua Yeni Gine Bayrağı Anlamı, 2020 Nüfusu, Başkenti, Para Birimi Ve Saat Farkı

Ülkenin resmi bayrağı iki üçgen ve dört renkten oluşuyor. Bayrakta bulunan kırmızı ve siyah, aynı zamanda ülkenin milli renkleridir. Bayrağın sol kısmında yer alan beş yıldız, başta İngiltere ve Almanya olmak üzere ülkede sömürge kurmuş olan devletleri temsil eder. Bayrağın sağ bölümünde bulunan cennet kuşu ise bağımsızlığı simgelemektedir. Papua Yeni Gine'de başkent dışında 20 şehir ve bir özerk bölge bulunuyor.



Ülkenin özerk bölgesi 9.318 kilometrekare yüz ölçümüne sahip Bougainville'dir. Bakır yatakları açısından zengin olan adada yaz ve deniz turizmi de gelişmiştir. Papua Yeni Gine'nin en büyük şehirleri ve bölgeleri ise şunlardır: Merkez Bölgesi, Port Moresby, New Ireland, Morabe Lae, Jiwaka, East New Britain ve Sandaun. Ülkede gelişen sektörlerden diğeri madenciliktir. En çok çıkarılan ve ihraç edilen madenler altın, bakır ve gümüştür. Muz, Hindistan cevizi ve yulaf yetiştirilen tarım ürünleri arasında yer alıyor. Ülkede Wilhelm ve Lamington Dağı başta olmak üzere çok sayıda aktif volkanik dağ bulunmaktadır.



Papua Yeni Gine Nerededir?



Papua Yeni Gine, Okyanusta kıtasında ve Pasifik Okyanusunun güneyinde bulunmaktadır. Avustralya ve Endonezya ile komşu olan ülke 130 - 150 derece doğu boylamları ve 0 - 10 derece güney enlemlerinde yer alıyor. Coğrafi konumu itibariyle Papua Yeni Gine'ye tropikal iklim hakimdir. Yazlar kurak ve sıcak, kışlar ılık ve yağışlıdır. Ülkenin en fazla yağış alan bölgesi ise tropikal ormanlarıdır.



Papua Yeni Gine Nüfusu Ne Kadar? (2020)



Tahmini verilere göre Papua Yeni Gine'nin nüfusu 8.947.024'tür. Nüfusun yaklaşık %80'ini Papualılar oluşturur. Ülkenin etnik dağılımında Çinliler, Melanezyalılar, İngilizler ve Polinezyalılar yer alıyor. Ortalama yaşam süresi 66, okur yazar oranı %68'tir.



Papua Yeni Gine Başkenti Neresidir?



Papua Yeni Gine'nin başkenti Port Moresby'dir. 240 kilometrekarelik bir alana sahip olan kent, aynı zamanda ülkenin en büyük şehridir. Nüfusu yaklaşık 210 bin olan Port Moresby'de üç üniversite bulunuyor. Şehrin en çok turist çeken yerleri ise şunlardır: Papua Yeni Gine Ulusal Müzesi, Macera Parkı, Ela Plajı, Hohola Cami ve Port Moresby Ulusal Parkı. Şehir, her yıl 500 binden fazla turist tarafından ziyaret ediliyor.



Papua Yeni Gine'nin önemli şehirleri ve yerleşim bölgeleri arasında, Mount Hagen, Alotau, Madang, Kavieng, Daru, Arawa, Lorengau yer alıyor. Ülkenin en büyük adaları ise şunlardır: Manus, Woodlark, Wululu, Los Negros, Buka ve Umboi Adası.



Papua Yeni Gine Para Birimi Nedir?



Ülkenin resmi para birimi Papua Yeni Gine Kinası'dır. 1975 yılında Avustralya Dolarının yerine tedavüle girmiştir. Kina'yı basma ve dağıtma yetkisi Papua Yeni Gine Merkez Bankasına verilmiştir. En büyük banknotlar 50 ve 100 Kina, en küçük madeni paralar ise 5 ve 10 Kina'dır.



Papua Yeni Gine'de Konuşulan Diller



Ülkenin İngilizce, Hiri Motu ve Tok Pisin olmak üzere üç resmi dili vardır. Yeni Gine Pidgini de denen Tok Pisin, ülkede en çok konuşulan dildir. Hiri Motu ise yaklaşık 150 bin kişinin konuştuğu diğer yerel dildir. Ülke, uzun yıllar boyunca İngiltere'nin kolonisi olduğu için nüfusun %90'ı İngilizce bilir.



Papua Yeni Gine ile Türkiye Arasındaki Saat Farkı Nedir?



Konumu itibariyle Papua Yeni Gine, Türkiye'den 7 saat ileridedir.