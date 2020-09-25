Patara Antik Kenti Antalya İlinde Nerede? Giriş Ücreti, Tarihçesi Ve Özellikleri

Patara antik kenti Antalya'nın Likya kentlerinden birisidir. İçerisinde hala arkeolojik kazılara devam edilmektedir.

Patara Antik Kenti Nerede?

Patara antik kenti Antalya'da bulunmaktadır. Antalya'nın Kaş ilçesi sınırlarında kalmaktadır.

Patara Antik Kentine Nasıl Gidilir?

Patara antik kenti Antalya'nın ulaşımı kolay bir noktasında bulunmaktadır. Patara antik kentine ulaşmak için Antalya merkezine geldikten sonra Kaş ilçesine giden arabaları takip ederek ulaşabilirsiniz. Kaş ilçesine geldikten sonra Patara antik kentine giden pek çok otobüs bulunmaktadır. Bu otobüsleri kullanarak ya da minibüsler aracılığı ile kente ulaşabilirsiniz.

Özel araç ile de Kaş ilçesine giden trafik tabelalarını takip ederek Kaş ilçesine varınız. Daha sonra buradan navigasyon açarak da Patara antik kentine ulaşabilirsiniz.

Patara Antik Kenti Tarihi

Patara antik kenti tarihte Likya birliğinin başkentliğini yapmıştır. Patara antik kenti aynı zamanda Likya'da daha fazla oy hakkına sahip olan kentlerden biriydi. Bundan dolayı kentin önemi bir hayli fazladır. Kentin tarihi MÖ 8. yüzyıla kadar uzanmaktadır. Ayrıca İskender'in kuşattığı kentler arasında bulunan Patara antik kenti Roma döneminde de en fazla öneme sahip olmuş bir kenttir.

Patara Antik Kenti Giriş Ücreti

Patara antik kentine giriş ücreti kişi başı olarak 24 TL'dir.

Patara Antik Kenti Özellikleri

- Kaş ilçesine 42 kilometre uzaklıktadır.

- Tarihte sahil kasabası olarak bilinir.

- İçerisinde hamam ve kale bulunmaktadır.

Patara Antik Kenti Hakkında Bilgi

Tarihte Likya birliğinin başkentliğini yapmış bir antik kenttir. Likya diline bu kent için PTTRA kelimeleri kullanılmıştır. Antalya'nın en önemli turistik ve en tarihi yerleri arasında bulunur.