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14.10.2020 - 15:31 |

Polonya'da salgın nedeniyle can kaybı artıyor

İkinci dalganın yaşandığı Avrupa’da günlük yeni tip coronavirüs (Covid-19) vakalarında rekor seviyelere ulaşan artış sürerken, can kayıpları da gün geçtikçe artıyor. Bu ülkelerden biri de Polonya.

Polonya'da salgın nedeniyle can kaybı artıyor

Polonya’da virüs kaynaklı günlük can kaybı mart ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaşarak rekor kırdı. Son 24 saatte virüs nedeniyle 116 kişi hayatını kaybetti, 6 bin 526 yeni vaka tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 141 bin 804’e, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 217’ye çıktı. Krakow'daki vatandaşların Kovid-19 önlemleri kapsamında maske taktığı görüldü. 

Polonyada salgın nedeniyle can kaybı artıyor

TRT verici kulesinin sökümüne başlandıKüçük Çamlıca TV-Radyo kulesinin devreye girmesinin ardından görüntü kirliliğine neden olan eski antenlerin sökümünde sona gelindi. Halen ayakta tek kalan 1980 yılından bu yana hizmet veren 166 metre yüksekliğindeki TRT verici kulesinde de söküm çalışmalarına başladı.
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