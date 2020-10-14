Polonya'da salgın nedeniyle can kaybı artıyor

Polonya’da virüs kaynaklı günlük can kaybı mart ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaşarak rekor kırdı. Son 24 saatte virüs nedeniyle 116 kişi hayatını kaybetti, 6 bin 526 yeni vaka tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 141 bin 804’e, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 217’ye çıktı. Krakow'daki vatandaşların Kovid-19 önlemleri kapsamında maske taktığı görüldü.