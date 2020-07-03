Raftinge sosyal mesafe dÃ¼zenlemesi

Her yÄ±l ortalama bir milyon yerli ve yabancÄ± turisti aÄŸÄ±rlayan Manavgat ilÃ§esi KÃ¶prÃ¼lÃ¼ Kanyon Milli ParkÄ±'ndaki KÃ¶prÃ¼Ã§ay, TÃ¼rkiye'nin Ã¶nemli rafting rotalarÄ± arasÄ±nda bulunuyor. Ã–nceki yÄ±llarda mart ayÄ±nda sezonu aÃ§an rafting iÅŸletmeleri, bu yÄ±l salgÄ±n nedeniyle aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ± temmuza erteledi. Tatil iÃ§in Antalya'ya gelen ve rafting yapmak isteyenler, eÅŸsiz doÄŸayla iÃ§ iÃ§e 14 kilometrelik parkurda heyecanlÄ± bir yolculuÄŸa Ã§Ä±kÄ±yor. Erken saatlerde KÃ¶prÃ¼Ã§ay'a gelenler, Ã¶nce parkur hakkÄ±nda rehberden bilgi alÄ±yor. ArdÄ±ndan kasklarÄ±nÄ± takÄ±p, can yeleÄŸi ve su ayakkabÄ±larÄ±nÄ± giyen tatilciler, kendilerini daÄŸlarÄ±n zirvesinden akan suya bÄ±rakÄ±yor.

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Bot ve kanoyla geÃ§ilen rafting parkuru sÃ¼resince tatilciler, atlama, zÄ±plama, Ã§amur banyosu, yÃ¼zme alanlarÄ±nda macera ve adrenalini dorukta yaÅŸÄ±yor. YaklaÅŸÄ±k dÃ¶rt saatte tamamlanan turda, tarihi kÃ¶prÃ¼de ve parkurlarda Ã§ekilen fotoÄŸraflarla an Ã¶lÃ¼msÃ¼zleÅŸtiriliyor. Bu yÄ±l her alanda alÄ±nan yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) tedbirleri, raftingde de uygulanÄ±yor. Ã–zellikle botlarda sosyal mesafe kuralÄ±na uyuluyor.

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12 kiÅŸilik bota 6 kiÅŸi bindiriliyor

BeÅŸkonak KarabÃ¼k Turizmi GeliÅŸtirme Kooperatifi BaÅŸkanÄ± Ali TÄ±rnaksÄ±z, AA muhabirine, geÃ§en yÄ±llarda yoÄŸunluÄŸun olduÄŸu mayÄ±s ve haziran dÃ¶neminde Kovid-19 nedeniyle bir durgunluk yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Ancak yeni normalleÅŸme adÄ±mlarÄ±nÄ±n atÄ±lmasÄ±yla raftingde de bir hareketliliÄŸin baÅŸladÄ±ÄŸÄ±na deÄŸinen TÄ±rnaksÄ±z, "Turistlerin gelmesiyle daha fazla hareketlilik bekliyoruz. GeÃ§en yÄ±l yaklaÅŸÄ±k bir milyon turist aÄŸÄ±rladÄ±k, bu yÄ±l Ã¼Ã§te ya da dÃ¶rtte birini aÄŸÄ±rlamayÄ± hedefliyoruz." dedi.

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