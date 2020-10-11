Safranbolu'da hafta sonu yoÄŸunluÄŸu

BatÄ± Karadeniz'in kÃ¼ltÃ¼r turizmindeki en Ã¶nemli duraklarÄ± arasÄ±nda yer alan tarihi ilÃ§eyi gÃ¶rmeye gelen yerli ve yabancÄ± turistler, OsmanlÄ± dÃ¶neminden kalma han, hamam, konak, Ã§eÅŸme, cami ve kÃ¶prÃ¼leriyle adeta aÃ§Ä±k hava mÃ¼zesini andÄ±ran tarihi ilÃ§eyi gezdi.

GeÃ§en yÄ±l gÃ¼nÃ¼birlikÃ§ilerle yaklaÅŸÄ±k 1 milyon 300 bin yerli ve yabancÄ± turistin geldiÄŸi Safranbolu, yÄ±lÄ±n 8 ayÄ±nda 310 bin 452 ziyaretÃ§iye ev sahipliÄŸi yaptÄ±.

Safranbolu KaymakamÄ± Mehmet TÃ¼rkÃ¶z, tarihi ilÃ§enin normalleÅŸme sÃ¼recinin ardÄ±ndan yeniden ziyaretÃ§i akÄ±nÄ±na uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.Â

NormalleÅŸme sÃ¼reciyle turizmin yeniden canlanmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten TÃ¼rkÃ¶z, "Bu durum ilÃ§emiz ekonomisi ve esnafÄ±mÄ±z iÃ§in Ã§ok Ã¶nemli. UnutmamamÄ±z gereken, salgÄ±nla mÃ¼cadele tam anlamÄ±yla bitmedi. VatandaÅŸlarÄ±mÄ±z, bilhassa esnafÄ±mÄ±z, tedbirli olmaya devam etmeli. Maske, mesafe ve temizlik hususunda Ã¶zen gÃ¶sterilmesi gerekiyor." diye konuÅŸtu.

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