Sagalassos antik kenti havadan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi

Kentin tarihi ve turistik yerlerini tanÄ±tma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± kapsamÄ±nda ilk olarak TÃ¼rkiye'nin Maldivleri olarak bilinen YeÅŸilova ilÃ§esindeki Salda GÃ¶lÃ¼'nÃ¼n tanÄ±tÄ±m videosunu Ã§ektirerek sosyal medya hesaplarÄ±nda paylaÅŸan Burdur ValiliÄŸi bu defa Sagalassos Antik Kenti'ni drone ile havadan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ledi.

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Burdur Valisi Ali ArslantaÅŸ, UNESCO DÃ¼nya Miras Listesi'ne Ã¶nerilen ve kazÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± BelÃ§ika Katolik Leuven Ãœniversitesi Ã–ÄŸretim Ãœyesi Prof. Dr. Jeroen Poblome tarafÄ±ndan yapÄ±lan Sagalassos Antik Kenti'nin drone gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerini sosyal medya hesabÄ±ndan '#Sagalassos AÅŸÄ±klarÄ±n ve Ä°mparatorlarÄ±n Åžehri' etiketiyle paylaÅŸtÄ±.