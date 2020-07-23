MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerTatil Haberleri Salda’da kirliliğin önün geçildi suyu içilebilir hali geldi
ABONE OL
23.07.2020 - 14:11 | | İHA

Salda’da kirliliğin önün geçildi suyu içilebilir hali geldi

Türkiye'nin Maldivleri olarak bilinen Salda Gölü ve kıyılarında özel olarak yapılan bariyerler ve özel koruma tedbirleri su kalitesini yükseltti.

Salda’da kirliliğin önün geçildi suyu içilebilir hali geldi


Çevre ve şehircilik Bakanlığı tarafından 7/24 canlı kamera sistemiyle kontrol altında tutulan Salda gölüne yönelik çalışmalar devam ediyor. Bakanlık tarafından sürekli su kalitesi tahlilleriyle göl suyunun içme suyu ile aynı kalitede olduğu doğrulandı. Krater Göl olması ve alınan tedbirler sayesinde kendini yenileyen Salda Gölü Suyu içme Su kalitesine ulaştı. Burdur Valisi Ali Arslantaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Su analiz sonuçlarına göre Salda Gölü'müzün suyu içilebilir" dedi.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ise Salda Gölünde uygulanan tedbirleri gösteren görselleri yayımlayarak Salda’nın öncesi ve sonrası belgelerini paylaştı.

 Salda’da kirliliğin önün geçildi suyu içilebilir hali geldi

Gizlice izlediği hayaline kavuştu! Mutluluğu yüzünden okunduAntalya'da, bir sitenin havuzundaki çocukları izlemek için çöp konteynerinin üzerine çıkan 10 yaşındaki kağıt toplayıcısı M.H., fotoğrafının sosyal medyada paylaşılması üzerine Konyaaltı Belediyesi ekipleri tarafından kardeşleriyle birlikte havuza götürüldü. M.H. ile kardeşleri, daha sonra Antalya Akvaryum'u gezdi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? AÖF yaz okulu kayıtları devam ediyor...

AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? AÖF yaz okulu kayıtları devam ediyor...

Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Bunu yapan kovulur...

Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Bunu yapan kovulur...

Toplu mezarda 7 ceset daha çıkarıldı

Toplu mezarda 7 ceset daha çıkarıldı

14 yaşındaki Ömer, babasını beklerken fenalaşarak öldü!

14 yaşındaki Ömer, babasını beklerken fenalaşarak öldü!

Sıradaki Haber