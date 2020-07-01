Samsun BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, kentte Fener PlajÄ±, Ä°nci PlajÄ±, KÃ¶rfez PlajÄ±, Omtel PlajÄ±, Ä°ncesu PlajÄ±, Terme Karavan PlajÄ±, Terme Ã‡evre EÄŸitim PlajÄ±, Nazar PlajÄ±, GenÃ§lik PlajÄ±, Denizevleri PlajÄ±, DenikÄ±zÄ± PlajÄ± ve Dantel PlajÄ±'nÄ±n yanÄ± sÄ±ra bu yÄ±l da Golf PlajÄ± mavi bayrak unvanÄ±na sahip oldu. BÃ¶ylece Samsun, en fazla mavi bayraÄŸa sahip kentler sÄ±ralamasÄ±nda Antalya, MuÄŸla, Ä°zmir, AydÄ±n ve BalÄ±kesir'in ardÄ±ndan 6'ncÄ±lÄ±ÄŸÄ± Ã‡anakkale ile paylaÅŸtÄ±.

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AÃ§Ä±klamada gÃ¶rÃ¼ÅŸlerine yer verilen BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi Kaynak GeliÅŸtirme ve Ä°ÅŸtirakler Dairesi BaÅŸkanÄ± Mustafa GÃ¼ler, 13 plajÄ±nda mavi bayrak dalgalanan Samsun kÄ±yÄ±larÄ±nÄ± alt ve Ã¼styapÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±yla turizm sezonuna hazÄ±rladÄ±klarÄ±nÄ± belirtti. Mavi bayraklÄ± plaj sayÄ±sÄ±nÄ± artÄ±rmayÄ± hedefledikleri aktaran GÃ¼ler, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

Â "PlajlarÄ±n yÃ¼zme suyu kalitesi, Ã§evre yÃ¶netimi ve can gÃ¼venliÄŸi konularÄ±nda standartlarÄ±nÄ±n yÃ¼kseltilmesini hedefliyoruz. Mavi bayrak, turizm sektÃ¶rÃ¼ adÄ±na Ã¶nemli bir Ã¶lÃ§Ã¼t. UluslararasÄ± Ã¶neme sahip Ã¶zelliÄŸiyle de TÃ¼rk turizmine katkÄ± saÄŸlamaktadÄ±r. Bu yÄ±l 13. mavi bayraÄŸÄ±mÄ±zÄ± gÃ¶ndere Ã§ekeceÄŸiz. Kovid-19 ile mÃ¼cadele kapsamÄ±nda belirlenen hususlarda tÃ¼m Ã¶nlemlerimizi aldÄ±k. Bu yÄ±l ÅŸezlong mesafeleri, donanÄ±m ve ekipmanlarÄ±n hijyenine yÃ¶nelik Ã¶nlemler ve atÄ±klarÄ±n yÃ¶netimine dair birtakÄ±m ilave kriterleri uygulayacaÄŸÄ±z."

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