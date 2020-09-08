Sanmarino Hakkında Bilgiler; Sanmarino Bayrağı Anlamı, 2020 Nüfusu, Başkenti, Para Birimi Ve Saat Farkı

San Marino Vatikan ve Monako'dan sonra Avrupa'da yer alan en küçük üçüncü ülke konumundadır. San Marino bayrağı ise alt kısmı açık mavi, üst tarafı ise beyaz iki yatay şeritten oluşmaktadır. İki sütunun birleştiği yerde orta kısımda ülkenin milli armayı yer almaktadır. Armada üç ayrı tepenin üstünde üç ayrı kule, kraliyet tacı, Hristiyanlık tacı, ağaç dalları ve üzerinde Liberto yazan kısım yer almaktadır. Liberto burada özgürlük anlamına gelmektedir.



San Marino Nerededir?



San Marino İtalya ülkesine sınır komşusu olan bir Avrupa ülkesidir. Halkın birçoğunun Katolik olduğu San Marino ülkesinin tek komşusu İtalya olmaktadır. Avrupa ülkeleri arasında en küçük üçüncü ülkedir. San Marino ufak bir ülke olmasından dolayı şehir içerisinde ulaşım oldukça kolay yapılmaktadır. San Marino ülkesine hava yolu ulaşımı bulunmamasından dolayı İtalya ülkesinden ulaşım sağlanmaktadır.



San Marino bir taş ustası olan Marinus isimli biri tarafından kurulmuş bir ülkedir. Marinus Roma İmparatorluğunun baskısından bunalarak ülkeyi terk etmiştir. 1631 yılında ise San Marino bağımsızlığını ilan etmiştir. San Marino doğal güzellikleri ve tarihi dokusu ile yıl içerisinde pek çok ziyaretçi kabul etmektedir. Muhteşem bir manzaraya sahip olması sebebiyle Avrupa ülkeleri arasında mutlaka gezilmesi ve görülmesi gereken yerler arasında yer almaktadır.



San Marino'nun Nüfusu Ne Kadar?



San Marino resmi adı ile San Marino Cumhuriyeti Güney Avrupa'da yer alan ve İtalya yarımadasında Apenin Dağları içerisinde yer alan bir ülkedir. San Marino ülkesi pek çok kişi tarafından bilinmemektedir. Avrupa'da yer alan küçük ülkelerden birisidir. Ülkenin nüfusu 33.000 kişiden oluşmaktadır. Ülke içerisinde 2000 ile 2500 kadarı yabancı kişilerden oluşmaktadır. Bu yabancı kişiler genellikle İtalyanlardır. Yaklaşık olarak 40.000 San Marino'lu ise İtalya'da yaşamaktadır.



San Marino'nun Başkenti Neresidir?



San Marino ülkesinin başkenti San Marino şehridir. Bu şehir Monte Titano üzerinde yer almaktadır. Ülkenin en büyük şehri ise Dogana şehridir. San Marino ülkesinin tek bir komşusu bulunur. Oda İtalya'dır. İdari bölümleri dokuz belediyeden oluşur. Bu dokuz belediyeye castelli adı verilmiştir. Bu belediyeler Acquaviva, Borgo Maggiore, Chiesanuova, Domagnano, Faetano, Montegiardino, Serravalle ve başkenti San Marino'dur.



San Marino'nun Para Birimi Nedir?



San Marino ülkesi Avrupa Birliğine üye değildir. Fakat buna rağmen para birimi olarak Euro kullanılmaktadır. Ülkede Euro öncesinde İtalyan Lireti ve San Marino Lirası kullanılmaktadır. Daha sonra Euro para biriminin Avrupa Birliğinin para birimi olması sonrasında ve İtalyan Lireti'nin tedavülden kalkmasından sonra Euro'ya geçilmiştir.



San Marino'nun Resmi Dili Nedir?



San Marino ülkesi Avrupa'da bulunan en küçük ülkelerden birisidir. İtalya tek komşusu olmaktadır. Ülkenin resmi dili ise İtalyancadır. Fakat San Marino ülkesinde İtalyanca dışında yaygın olarak Emilia-Romagna lehçesi de konuşulmaktadır.



San Marino İle Türkiye Arasındaki Saat Farkı Nedir?



Ülkelerin matematik konumlarından dolayı ülkeler arasında yerel saat farkları oluşmaktadır. Türkiye ile San Marino arsında da bulundukları konumdan kaynaklı saat farkı oluşmaktadır. Türkiye ile San Marino arasında 1 saat yerel saat farkı bulunmaktadır. Türkiye, San Marino ülkesinden 1 saat ileri konumdadır.