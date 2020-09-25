Selge Antik Kenti Antalya İlinde Nerede? Giriş Ücreti, Tarihçesi Ve Özellikleri

Selge Antik Kenti, Pisidya Bölgesinde yer alan ve bu bölgenin en önemli kentlerinden birisi olarak bilinmektedir. Selge Antik Kenti özellikle tarihsel açıdan çok önemli bir geçmişe sahiptir. Bu sebeple günümüzde pek çok kişi tarafından sıklıkla ziyaret edilmektedir.



Selge Antik Kenti Antalya İlinde Nerede?



Selge Antik Kenti, Antalya ilinde Pisidya Bölgesinde yer almaktadır. Selge antik Kentine ulaşmak için dağlarla kaplı bir yolda yürümeniz gerekir. Bu yol üzerinde geniş ormanlar, peribacaları ve de ilginç yeryüzü şekilleri de bulunmaktadır. Bu açıdan Selge kenti hem görkemli bir manzaraya sahip olur hem de doğal

güzelliklerin içerisinde bulunur.



Selge Antik Kenti Tarihçesi?



Selge Antik Kenti, M.Ö. ikinci 1000 yılın sonuna doğru kurulmuştur. Bu tarih hemen hemen Dor göçleri esnasına denk gelmektedir. Selge antik kenti, ayrıca Pisidia bölgesinde yer aldığı için o dönemlerde bu bölgenin paranın basıldığı kurulu ilk şehir olarak da bilinmektedir. Bu bölge ilk başlarda Pers egemenliği altında olsa da yıllar sonra bu alan Bizans yönetimi altına girmiştir. Özellikle Bizenslıların bu bölgede zamanla nüfusu artmıştır. 13. Yüzyıl'da ise bu antik kent Türklerin egemenliği altına girmiştir.



Selge Antik Kenti Özellikleri



Selge Antik Kenti özellik olarak içerisinde farklı alanları kapsamaktadır. Bu alanlar en fazla ziyaret edilen yerlerden birisidir. Selge Antik Kenti içerisinde bulunan yapılar şu şekildedir; Selge antik tiyatrosu, kemerli köprü, Selge antik yolu, böğrüm köprüleri ve garnizon binalarıdır. Ayrıca bu antik kent içerisinde kule surları, büyük giriş kapısı ve mezar alanları da bulunmaktadır. Özellikle Bizans döneminden kalma olan kilise ve tapınak kalıntıları bu antik kentin mutlaka gezilip görülmesi gereken yerlerini oluşturmaktadır.



Selge Antik Kenti Giriş Ücreti



Selge Antik Kentine giriş için herhangi bir ücret belirlenmemiştir. Bu güzel antik kenti ücretsiz olarak ziyaret edebilirsiniz.



Selge Antik Kenti Ziyaret Saatleri



Selge antik kentini gezmek ve ziyaret etmek isterseniz mutlaka saate dikkat etmeniz gerekir. Kent ziyaretlerinde yaz ve kış aylarında farklı saat uygulaması yapılmaktadır. Yaz aylarında 08:00 ile 19:00 arasında kış aylarında ise 08:00 ile 17:00 arasında kenti ziyaret edebilirsiniz. Ziyaret ederken bir ücret ödemeniz de gerekmez. Ücretsiz bir şekilde ziyaretlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.