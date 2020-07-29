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29.07.2020 - 08:53 | | DHA

Side'de plajda kirlilik ve koku rahatsızlığı

Antalya'nın Manavgat'a bağlı dünyaca ünlü turizm merkezi Side'de, atık suların sahile bırakılması denize girenlerin sağlığını tehdit ediyor. Atık sular, ağır koku ve kötü görüntüye neden oluyor.

Side'de plajda kirlilik ve koku rahatsızlığı

 

Covid-19 salgını nedeniyle en büyük zararı gören sektörlerden turizm sektörü, bazı ülkelerin uçuşları başlatması ve iç piyasa hareketliliğiyle toparlanmaya çalışıyor. Temmuz ayı başına kadar Manavgat'ın Side Mahallesi'nde kapalı oteller birer birer açılırken, yeni sezonda sahillerdeki bakımsızlık dikkat çekiyor.

Sidede plajda kirlilik ve koku rahatsızlığı

Side'nin oteller bölgesinde yer alan, halkın ve turistlerin kullanımına açık Batı Plajı'nda, bir süredir koku sorunu yaşanıyor. Yağmur suyu tahliye kanalının denizin birkaç metre uzağındaki ağzından çıkan sular kumsalın üzerinden akıp denizle buluşurken, çevreye yayılan koku ise yerli ve yabancı turistleri rahatsız etti. Gri renkte akan ve üzerinde yosun ve pislik bulunan suyun nereden kaynaklandığıyla ilgili ASAT tarafından araştırma başlatıldı.

Sidede plajda kirlilik ve koku rahatsızlığı

 

Atık su kanalının hemen yan tarafında bulunan bir otele ait plajda çalışan Ahmet Saygılı, Müşterilerimiz sürekli bundan şikayetçi. Kötü bir görüntü ve koku var. Müşterilerimiz, 'Side gibi turizmin olduğu yerde bu nasıl olabilir?' diye soruyor. Bu kirliliğin ortadan kalkmasını istiyoruz. Side gibi turizm cenneti bir yere bu görüntü yakışmıyor. Büyükşehir Belediye Başkanımızdan bu soruna çare bulmasını istiyoruz" dedi.

Çevrede bulunan diğer esnaf da insan sağlığını tehdit eden bu sorunun bir an önce çözülmesini istedi.

Sidede plajda kirlilik ve koku rahatsızlığı

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