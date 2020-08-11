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11.08.2020 - 08:41 |

Sinop'ta 2 bin 500 yıllık tarihi surlar turizme kazandırılıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Sinop’ta hayata geçirilecek Şehir Meydanı Projesi kapsamında 2 bin 500 yıllık tarihi surların çevresindeki binalar yıkılacak. Belediye Başkanı Barış Ayhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, çok uzun yıllardır hayal edilen projenin belli bir aşamaya geldiğini söyledi.

Sinop'ta 2 bin 500 yıllık tarihi surlar turizme kazandırılıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un kentte yaptığı ziyarette gündeme alınan projenin, hayata geçirilmesi noktasında yasal prosedürlerin hızlı bir şekilde yerine getirilmesine devam edildiğini vurgulayan Ayhan, "Tarihi surların çevresindeki belediye hizmet binası dahil tüm yapılar yıkılacak." dedi. Belediye olarak kentin çehresini değiştirecek projeye gereken desteği verdiklerini vurgulayan Ayhan, şunları dile getirdi:

"Bu kapsamda biz tarihi surların kuzeye bakan kısmında bulunan belediye hizmet binamızı taşıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Bostancılı mevkisinde bulunan iki yurt binası belediyemize tahsis edildi. Kısa sürede tadilat ihalesine çıkacağız ve kasım ayı gibi de belediyemizi buraya taşınmayı hedefliyoruz. Ondan sonra mevcut binanın yıkımı gerçekleştirilecek."

Sinopta 2 bin 500 yıllık tarihi surlar turizme kazandırılıyor

 

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